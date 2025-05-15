Як українцям у Польщі отримати 300 злотих за програмою Добрий Старт — Finance.ua

Як українцям у Польщі отримати 300 злотих за програмою Добрий Старт Сьогодні 20:31 — Особисті фінанси

Як українцям у Польщі отримати 300 злотих за програмою Добрий Старт

Незабаром розпочнеться прийом заявок на допомогу за програмою Добрий Старт (Dobry Start). Із посиланням на inpoland розповідаємо, чи матимуть українці право на виплати цього року.

За програмою Добрий Старт батьки чи опікуни дітей, які навчаються у польських школах, мають право отримати 300 злотих на шкільне приладдя.

Прийом заявок розпочнеться з 1 липня.

Подача заяви в липні або серпні гарантує виплату допомоги не пізніше 30 вересня.

Якщо подати заявку у вересні-листопаді, то кошти надійдуть на рахунок заявника протягом двох місяців з моменту подачі заяви.

Заяву можна подати виключно в електронному вигляді за допомогою:

порталу PUE ZUS,

мобільного додатку mZUS,

порталу Emp@tia,

електронного бангінку.

Допомога призначена для дітей, які навчаються у школі, до досягнення 20 років і незалежно від доходу родини. Кошти не виплачуються на дітей, які відвідують дитячий садок або зерувку.

У Міністерстві сім’ї, праці та соціальної політики повідомили, що іноземці, в тому числі громадяни України, які прибули до Польщі через війну, також можуть претендувати на отримання допомоги Добрий Старт на 2025/2026 навчальний рік. Обов’язковою умовою для призначення допомоги є легальне проживання батьків і дитини на території Польщі та навчання дитини у польській школі.

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