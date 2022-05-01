Як укласти шлюб в умовах війни: пояснення Мін’юсту — Finance.ua

Як укласти шлюб в умовах війни: пояснення Мін’юсту

Вчора 20:01 — Особисті фінанси

Фото: Михайло Палінчак

В умовах воєнного стану державна реєстрація шлюбу може проводитися відділами ДРАЦСу (державної реєстрації актів цивільного стану) без особистої присутності нареченого (нареченої) або й обох. Але за однієї умови — хтось у парі має бути військовослужбовцем. Йдеться про ЗСУ, СБУ, Службу зовнішньої розвідки, Державну прикордонну службу, Управління державної охорони та Національної гвардії.

Про це повідомляє Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

«Також право одружитися на відстані мають поліцейські, працівники ДБР, Державної кримінально-виконавчої служби, НАБУ, Бюро економічної безпеки та працівники закладу охорони здоров’я.Шлюб можна буде укласти без особистої присутності одного або обох наречених», — пояснили у Мін’юсті.

Під час церемонії можна використовувати відеозв’язок.

Щоб укласти такий шлюб військовослужбовець чи військовослужбовці мають подати заяву про державну реєстрацію шлюбу своєму командиру (ця заява автоматично вважається фактом надання згоди), а далі командир засвідчує справжність заяви.

Що вказати у заяві

Заява повинна містити інформацію про прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, громадянство. Інформація про прізвища наречених після реєстрації шлюбу (навіть, якщо вони його не міняють).

Факт реєстрації шлюбу, якщо один із наречених є військовослужбовцем, також може засвідчуватися актом про укладення шлюбу, який складається безпосередньо командиром (керівником) військовослужбовця та скріплюється гербовою печаткою відповідного органу. Акт може складатися без особистої присутності одного чи обох наречених з використанням доступних засобів відеозв’язку з тим із наречених, хто відсутній, або з обома відсутніми нареченими.

Крім того, факт реєстрації шлюбу може засвідчуватися актом, який складається керівником закладу охорони здоров’я, в якому перебувають або працюють один чи обоє наречених та скріплюється печаткою (за наявності) цього закладу.

У міністерстві звертають увагу на те, що якщо акт про реєстрацію шлюбу складає командир чи головний лікар, його необхідно передати до будь-якого ДРАЦСу, щоб відділ вніс данні до державного реєстру. Відтак, цей акт підтверджує, що шлюб вже зареєстровано. У такому випадку відділ вносить його в реєстр, після чого подружжя може отримати свої свідоцтва про шлюб у відділі, яким складено актовий запис про їх шлюб на підставі акта, або, у разі неможливості отримання свідоцтва в цьому відділі, у іншому в якому зручно.

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