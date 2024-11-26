Як шукати роботу тим, хто давно цього не робив: 5 дієвих порад — Finance.ua

Як шукати роботу тим, хто давно цього не робив: 5 дієвих порад Сьогодні 14:02 — Особисті фінанси

Як шукати роботу тим, хто давно цього не робив: 5 дієвих порад

Період роботи в одній компанії у всіх працівників різний. І якщо хтось намагається змінювати посади чи компанію кожних 1−2 роки, то є і ті, хто роками працює на одному місці. Проте і таким працівникам інколи хочеться змін.

Якщо ви не шукали роботу понад три роки і не знаєте, що відбувається на ринку праці, то перш ніж відправляти резюме, потрібно врахувати деякі нюанси. Фахівці robota.ua зібрали поради, які допоможуть вам знайти гідну нову роботу.

Оцініть ситуацію на ринку праці

Проаналізуйте ринок праці. Адже тут, як і в будь-яких ринкових відносинах, все працює за принципом попит-пропозиція. Якщо вакансій у вашій сфері дуже мало, значить попит на таких фахівців невисокий. Отже, потрібно готуватися до високої конкуренції та тривалих пошуків.

Перегляньте вакансії у вашій сфері — це допоможе зрозуміти, чи є ваші компетенції дефіцитними.

Якщо на посадах вашого рівня висока конкуренція, то вам доведеться думати, як виділитися серед інших кандидатів, обґрунтовувати свою цінність та показати реальні досягнення.

Використовуйте різні канали

Щоб знайти роботу сьогодні, не достатньо відправляти резюме на 1−2 вакансії на тиждень. Ваші пошуки будуть більш продуктивними, якщо будете активнішими. Опублікуйте своє резюме на robota.ua , підпишіться на розвилки актуальних вакансій за вашою спеціалізацією. Щодня переглядайте актуальні вакансії за різними ключовими запитами та відгукуйтеся на ті, що відповідають вашим навичкам та потребам. Не забувайте про соцмережі, особливо LinkedIn: опублікуйте пост про те, що шукаєте роботу, та підпишіться на сторінки представників компаній, що вас цікавлять.

Створіть резюме та змінюйте його

Створіть своє стандартне резюме. Проте для відгуків використовуйте щоразу нове резюме. Змінюйте ключову інформацію та акцентуйте на навичках і досягненнях, яких потребує роботодавець у вакансіях. Адже за високої конкуренції ви не зможете виділитися стандартним резюме. Запамʼятається той кандидат, чиє резюме буде відповіддю на вимоги вакансії.

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Не забувайте про супровідний лист

Хибно вважати, що супровідний лист потрібен лише для кандидатів без досвіду. Адже це інструмент привернути увагу до вашого резюме та вказати на свої ключові переваги одразу. Але стандартної фрази: «Вітаю! Прошу розглянути моє резюме на посаду…» буде замало.

Ваш супровідний лист має бути унікальним для кожної вакансії та розкривати вашу професійність уже з перших рядків.

Підготуйте відповіді на поширені запитання

Найімовірніше, роботодавець запитає «Чому ви так довго перебували на одній посаді?». Адже він прагне, щоб майбутній співробітник був мотивованим професіоналом, який не ходить на роботу, аби відсидіти робочі години і двічі на місяць отримати виплату, а прагне розвиватися. На це запитання у вас має бути чітка відповідь, яка поставить плюс вашій кандидатурі. До прикладу, ви можете відповісти, що мали в роботі цікаві проєкти, які допомагали вам розвиватися та рости (бажано назвати конкретні навички, які ви здобули завдяки цим проєктам, та продемонструвати успішний досвід).

Не потрібно боятися ринку праці, адже кожна наступна посада дає вам простір для розвитку. Досліджуйте його та шукайте для себе найкращі пропозиції.

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