Як прийнятий законопроєкт №7441-1 вплине на ринок нерухомості України: думка девелопера — Finance.ua

Як прийнятий законопроєкт №7441-1 вплине на ринок нерухомості України: думка девелопера Сьогодні 17:12 — Нерухомість

На початку грудня українські парламентарі підтримали законопроєкт № 7441-1. Відповідно до нього держава підтримає позичальників, житло яких було знищено або зазнало пошкоджень внаслідок збройної агресії росії.

Наразі документ направлено на підпис президенту. Після цього, за словами авторів закону, кредити українців можуть бути як анульовані, так і «заморожені» до отримання відповідних компенсацій.

Корпорації Нерухомості РІЕЛ вважають, що законопроєкт № 7441-1 є позитивною ініціативою держави, що підтримає громадян, які постраждали під час агресії Росії. А комплексна реалізація цього та суміжних проєктів зможе пожвавити ринок нерухомості.

24 канал спільно з експертами розібрався, про що йдеться у проєкті закону та як він вплине на майбутнє будівництво житла.

Головні положення проєкту закону

Зазначеним законопроєктом пропонується призупинити виплати по кредитах фізичних осіб на майно, що на час повномасштабної війни опинилось на тимчасово окупованій території або на території активних бойових дій, а також було знищене чи пошкоджене внаслідок атак зі сторони росії. Проте замороження платежів по кредиту можливе лише за наявності підтверджуючих документів про втрачене майно.

Окрім цього законопроєктом передбачено списання (прощення) кредиту на житло, якщо:

станом на 23 лютого 2022 року по такому кредиту не було простроченої заборгованості;

зруйноване житло було єдиним місцем проживання позичальника;

метою отримання кредиту згідно з договором є придбання, реконструкція чи будівництво такого нерухомого майна.

Однак, на думку експертів із Корпорації Нерухомості РІЕЛ, постраждалі громадяни матимуть певні ускладнення щодо документального підтвердження руйнації їх житла.

Такі позичальники можуть стикнутись з нешвидкими процедурами банків щодо призупинки платежів та списання кредитної заборгованості (мова йде тільки про тіло кредиту) коштом державної компенсації. Недоотримані проценти за такими кредитами можуть бути компенсовані банкам у майбутньому коштом держави-агресора,— розповідають у КН РІЕЛ.

Як законопроєкт вплине на ринок нерухомості України

Значна частина фахівців має оптимістичні прогнози щодо впливу закону на ринок житла. На їхню думку, призупинення кредитів на пошкоджене (зруйноване) житло простимулює «звільнених» від кредитів позичальників повторно вкластися у житло, розташоване у відносно безпечних регіонах. Однак наразі це малоймовірно.

На перший план висувається економічна нестабільність, скорочення доходів українців та втрата постійного місця роботи. У КН РІЕЛ розповідають, що поштовхом до придбання житла могла б стати програма єОселя. Та навіть вона поки не здатна задовольнити потреб усіх українців. По-перше, повноцінно пільгова іпотека почне функціонувати з 2023 року. По-друге, не всі банки готові заходити в первинний ринок нерухомості.

Готового житла у забудовників не дуже багато, воно швидко може закінчитись завдяки державній іпотечній програмі. Забудовники ж дуже сильно розраховують на готовність банків кредитувати позичальників на житло, що перебуває в процесі будівництва, адже саме завдяки цим коштам непросту ситуацію на ринку первинного житла можна покращити. Поки що лише Банк Глобус задекларував свою готовність працювати з первинним ринком житла, розповідають у КН РІЕЛ.

Другий фактор, який зупиняє українців від повторного кредиту на житло, — психологічний. Частина покупців побоюється інвестувати у нерухомість до завершення війни.

У Корпорації Нерухомості РІЕЛ додають, що й справді до перемоги повернути показники на ринку житла до довоєнних, на жаль, неможливо.

Забудовники прекрасно розуміють, що першочерговими видатками які повинна фінансувати держава є підтримка ЗСУ та робота критичної інфраструктури, пояснює девелопер.

За прогнозами експерті із КН РІЕЛ, ринку нерухомості України знадобиться декілька років після завершення війни, щоб вийти на довоєнні обсяги будівництва. Водночас прийняті сьогодні законопроєкти — хороша можливість повернути на ринок покупців та інвесторів у найкоротші терміни. Проте це можливо лише при комплексному підході, що передбачає не лише списання кредитів, але й подальше заохочення покупців звертати увагу на новобудови. Це дасть добрий сигнал про поступове відновлення ринку, вважає девелопер.

Як діяти тим, хто претендує на списання кредиту

Українці, які претендують на списання кредиту, після введення в дію закону (через 30 днів після його опублікування), повинні:

зафіксувати в установленому цими актами порядку пошкодження чи руйнування свого кредитного житла;

отримати підтверджувальні документи;

звернутися до банку, в якому був взятий кредит, із відповідною заявою, доклавши підтверджувальні документи.

Водночас в разі неподання позичальником або його представником у визначений строк відповідних доказів, що майно було пошкоджене або знищене, кредитор має право вимагати відновлення сплати грошового зобов’язання, яке було наявне станом на 24 лютого 2022 року, відповідно до умов договору про споживчий кредит.

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