Як правильно продовжити строк перебування в Україні тимчасово ввезеного автомобіля — Finance.ua

Як правильно продовжити строк перебування в Україні тимчасово ввезеного автомобіля

Вчора 21:02 — Особисті фінанси

Через війну багато власників тимчасово ввезених автомобілів на іноземній реєстрації не змогли своєчасно вивезти їх за межі митної території України.

При цьому за несвоєчасне вивезення цих автомобілів передбачено штрафи у розмірі до 170 тис. грн або їх конфіскація. Часто розмір штрафу перевищує вартість самого автомобіля.

Після запровадження цих штрафів громадяни у більшості випадків дотримувалися зазначених у законодавстві строків. Проте війна внесла свої корективи. Багато власників не змогли вивезти ці автомобілі і хвилюються про подальшу їхню долю.

Юристи порталу «Дорожній адвокат» поділилися алгоритмом дій для власників тимчасово ввезених автомобілів, аби продовжити строк їх перебування в Україні і не отримати протокол митниці про порушення митних правил.

Що каже закон

Абзацом першим частини четвертої ст. 108 Митного кодексу визначено, що перебіг строку тимчасового ввезення транспортних засобів зупиняється на час дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Згідно з положеннями абз.4 ч.4 ст. 380 Митного кодексу строки тимчасового ввезення транспортних засобів можуть бути продовжені з урахуванням дії обставин непереборної сили.

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Водночас згідно з ч. 2 ст. 14-1 Закону «Про торгово-промислові палати» дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна вважаються дією обставин непереборної сили (форс-мажорними обставинами).

З урахуванням зазначених норм, на своїй офіційній сторінці Державна митна служба України повідомила, що митними органами буде зупинено/продовжено відповідні строки тимчасового ввезення транспортних засобів, терміни зворотного вивезення яких було визначено на період після 24.02.2022.

Водночас передбачено, що строк тимчасового ввезення транспортних засобів може бути продовжений виключно митницею:

для продовження цього строку до митниці оформлення подається відповідна заява;

разом із заявою за наявності подаються документи, які підтверджують наявність обставин, що зумовлюють необхідність такого продовження;

рішення про продовження строку тимчасового ввезення приймається керівником митного органу. Про прийняте рішення митний орган зобов’язаний невідкладно письмово або в електронній формі повідомити особу, яка звернулася із заявою;

у разі прийняття митним органом рішення про відмову в продовженні строку тимчасового ввезення автомобіль повинен бути вивезений.

Як потрібно діяти

Отже, законом передбачено, що для продовження чи зупинення строку перебування автомобіля в України, треба мати письмове рішення (згоду) митного органу, через який ввезено автомобіль. Таке рішення надається на підставі подання до митного органу відповідної заяви, в якій вказуються конкретні причини по конкретній ситуації. Саме це рішення відповідно до закону є підставою для продовження/зупинення строку перебування автомобіля в Україні внаслідок обставин непереборної сили.

Таким чином, власникам тимчасово ввезених автомобілів на іноземній реєстрації, які не змогли своєчасно вивезти їх за межі митної території України через війну, необхідно звернутися до відповідних митниць із заявами про продовження чи зупинення строку перебування таких автомобілів в Україні.

Таке письмове рішення потрібно буде пред’явити на пункті пропуску митного контролюпри вивезенні транспортного засобу. В інакшому випадку можна отримати штраф до 170 тис. грн або позбутись автомобіля.

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