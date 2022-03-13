Як працюють відділення Укрпошти 13 березня 2022 — Finance.ua

Як працюють відділення Укрпошти 13 березня 2022

Вчора 12:33 — Фондовий ринок

Графік роботи Укрпошти під час війни в Україні дещо змінився. Відділення працюють із 11.00 до 15.00.

Про це повідомили в компанії.

Відправити посилку в межах країни чи отримати відправлення можна з більшості областей України.

Станом на 13 березня тимчасово не працюють відділення у населених пунктах, де тривають бої (Луганськ, Донецьк, Суми, Крим).

Доставка тільки по місту працює у Херсоні, Харкові, Краматорську, Миколаєві, Чернігові та Запоріжжі. В інших населених пунктах можна відправити посилку в межах області та міжнародної доставки.

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