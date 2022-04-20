Як працюватимуть СЕП та банки 25 квітня — Finance.ua

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Як працюватимуть СЕП та банки 25 квітня

Вчора 09:30Особисті фінанси
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Як працюватимуть СЕП та банки 25 квітняЯк працюватимуть СЕП та банки 25 квітня
У період дії воєнного стану в Україні вихідний день не переноситься на наступний після святкового, якщо той припадає на суботу чи неділю.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
Відповідні норми містить Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану». Отже, святковий день Пасха (Великдень), що припадає на неділю 24 квітня 2022 року, не переноситься, відповідно понеділок 25 квітня 2022 року є робочим днем, зокрема для банківської системи.
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Міжбанківські перекази через СЕП здійснюватимуться із 23 до 25 квітня 2022 року включно датою банківського дня 25 квітня 2022 року.
«Нагадаємо, що незважаючи на війну, СЕП працює у звичайному режимі та без перебоїв, як і у мирний час. Усі банки України підключені до системи та мають можливість здійснювати платежі клієнтів майже цілодобово та без вихідних, ураховуючи власні потреби та потреби своїх клієнтів», — додали в НБУ.

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За матеріалами: Finance.ua
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