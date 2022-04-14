Як працюватимуть держслужбовці під час війни - уряд ухвалив постанову — Finance.ua

Як працюватимуть держслужбовці під час війни - уряд ухвалив постанову

Вчора 11:04 — Казна та Політика

Як працюватимуть держслужбовці під час війни - уряд ухвалив постанову

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою врегулював деякі питання організації роботи державних службовців та працівників державних органів у період воєнного стану.

«З початком вторгнення російських військ на територію України більшість державних службовців була позбавлена можливості виконувати свої посадові обов’язки безпосередньо на робочих місцях. У зв’язку з виникненням загрози для життя і здоров’я працівників та їх сімей багато державних службовців були вимушені тимчасово змінити місце проживання, при цьому більшість із них продовжують виконувати свої посадові обов’язки віддалено», — йдеться у повідомленні.

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Саме тому цим актом регламентується надання права керівникам державної служби під час дії воєнного стану запроваджувати дистанційну роботу для працівників, які перебувають на території України. Встановлюється, що робота працівників за кордоном допускається лише у випадку відрядження.

Крім того, надано право керівнику державної служби застосовувати дисциплінарне стягнення, в тому числі звільнення з посади державної служби, до працівників, які в робочий час перебувають поза межами робочого місця без рішення відповідного керівника.

Ця постанова також скасовує наказ НАДС від 17 березня 2022 р. № 20-20 «Про внесення змін до Типових правил внутрішнього службового розпорядку».

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