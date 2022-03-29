Як платити за землю в умовах воєнного стану — Finance.ua

Як платити за землю в умовах воєнного стану

Вчора 19:00 — Особисті фінанси

У зв’язку із прийняттям Верховною Радою України 15 березня 2022 року Закону України № 2120-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» змінено встановлений Податковим кодексом України (далі — Кодекс) порядок справляння плати за землю.

Про це повідомляє Державна податкова служба України.

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Зміни, що прийняті у зв’язку з військовою агресією рф проти України, передбачають, що тимчасово, на період з 1 березня 2022 року по 31 грудня року, наступного за роком, у якому припинено або скасовано воєнний, надзвичайний стан, не нараховується та не сплачується плата за землю:

земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної

та комунальної власності, за земельні ділянки (земельні частки (паї), що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії,

або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями російської федерації, та перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб,

а також за земельні ділянки (земельні частки (паї), визначені обласними військовими адміністраціями як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди.

Довідка Finance.ua:

24 березня парламент України прийняв Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану» (законопроєкт № 7178 від 19.03.2022 ).

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