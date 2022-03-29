Як платити за землю в умовах воєнного стану — Finance.ua

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Як платити за землю в умовах воєнного стану

Вчора 19:00Особисті фінанси
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Як платити за землю в умовах воєнного стану
У зв’язку із прийняттям Верховною Радою України 15 березня 2022 року Закону України № 2120-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» змінено встановлений Податковим кодексом України (далі — Кодекс) порядок справляння плати за землю.
Про це повідомляє Державна податкова служба України.
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Зміни, що прийняті у зв’язку з військовою агресією рф проти України, передбачають, що тимчасово, на період з 1 березня 2022 року по 31 грудня року, наступного за роком, у якому припинено або скасовано воєнний, надзвичайний стан, не нараховується та не сплачується плата за землю:
  • земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної
  • та комунальної власності, за земельні ділянки (земельні частки (паї), що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії,
  • або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями російської федерації, та перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб,
  • а також за земельні ділянки (земельні частки (паї), визначені обласними військовими адміністраціями як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди.

Довідка Finance.ua:

24 березня парламент України прийняв Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану» (законопроєкт № 7178 від 19.03.2022 ).

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За матеріалами: Finance.ua
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