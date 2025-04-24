Як планують відновити Житній ринок в Києві (фото) — Finance.ua

Як планують відновити Житній ринок в Києві (фото) Сьогодні 16:26 — Фондовий ринок

Як планують відновити Житній ринок в Києві (фото)

23 квітня на відкритій зустрічі для киян інвестиційна компанія Inzhur презентувала вдосконалений проєкт відновлення Житнього ринку.

Компанія представив одразу декілька напрацювань: оновлений архітектурний проєкт ринку, куди внесли пропозиції киян, та проєкт майбутнього юридичного договору між містом і власником. На захід прийшло близько ста людей.

Читайте також Кличко назвав умови оренди Житнього ринку в Києві

На зустрічі небайдужих киян закликали підписувати петицію, бо це голос за майбутнє ринку. Підписати петицію можна за посиланням

Що змінилося у проєкті відновлення Житнього

Згідно з цим проєктом, Житній перетвориться на сучасний фермерський ринок з центром гастрономії, зберігаючи свою архітектуру й автентичність. Так оновлений ринок привабить бізнес і відвідувачів.

Що змінили:

З архітектурного проєкту прибрали паркінг під вуличним фермерским ринком і ліфт. Таким чином автори залишили природній ландшафт без змін.

В оновленому проєкті представили візуалізацію торговельної зони з відкритими прилавками та критими лавками для постійних продавців по периметру другого поверху.

В концепції в деталях відтворили панно, стелу поруч з ринком та пелюстки на фасаді будівлі, які обов’язково будуть збережені — це буде частиною зобов’язань потенційного власника, які він має виконувати.

Оновлена візуалізація демонструє потенціал простору: скільки торгових точок можна розмістити, як інтегрувати автентичні архітектурні елементи та водночас зберегти дух історичного ринку.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.