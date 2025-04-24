Як планують відновити Житній ринок в Києві (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як планують відновити Житній ринок в Києві (фото)

Фондовий ринок
157
Як планують відновити Житній ринок в Києві (фото)
Як планують відновити Житній ринок в Києві (фото)
23 квітня на відкритій зустрічі для киян інвестиційна компанія Inzhur презентувала вдосконалений проєкт відновлення Житнього ринку.
Компанія представив одразу декілька напрацювань: оновлений архітектурний проєкт ринку, куди внесли пропозиції киян, та проєкт майбутнього юридичного договору між містом і власником. На захід прийшло близько ста людей.
Читайте також
На зустрічі небайдужих киян закликали підписувати петицію, бо це голос за майбутнє ринку. Підписати петицію можна за посиланням.
Що змінилося у проєкті відновлення Житнього
Згідно з цим проєктом, Житній перетвориться на сучасний фермерський ринок з центром гастрономії, зберігаючи свою архітектуру й автентичність. Так оновлений ринок привабить бізнес і відвідувачів.
Як планують відновити Житній ринок в Києві (фото)
Що змінили:
  • З архітектурного проєкту прибрали паркінг під вуличним фермерским ринком і ліфт. Таким чином автори залишили природній ландшафт без змін.
  • В оновленому проєкті представили візуалізацію торговельної зони з відкритими прилавками та критими лавками для постійних продавців по периметру другого поверху.
  • В концепції в деталях відтворили панно, стелу поруч з ринком та пелюстки на фасаді будівлі, які обов’язково будуть збережені — це буде частиною зобов’язань потенційного власника, які він має виконувати.
Оновлена візуалізація демонструє потенціал простору: скільки торгових точок можна розмістити, як інтегрувати автентичні архітектурні елементи та водночас зберегти дух історичного ринку.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems