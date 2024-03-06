Як переказати гроші через системи грошових переказів Western Union, Money Gram, Ria — Finance.ua

Як переказати гроші через системи грошових переказів Western Union, Money Gram, Ria Сьогодні 09:47 — Особисті фінанси

Як переказати гроші через системи грошових переказів Western Union, Money Gram, Ria

Якщо гроші з однієї країни в іншу необхідно перевести миттєво, а також без прив’язки до конкретного місця отримання або конкретної банківської картки, використовуються системи миттєвих грошових переказів. Найпопулярнішими з них є Western Union, Money Gram та Ria.

За інформацією керівника Eurointegration Tribe ПУМБ Дениса Воробйова, через систему Western Union у 2023 році з Польщі клієнти ПУМБ отримали найбільшу кількість переказів — майже 85% від загальної кількості всіх переказів через подібні системи завдяки найширшій мережі пунктів прийому платежів (понад 500 тис. пунктів обслуговування) більш ніж 200 країнах та регіонах світу, включаючи Польщу.

Банк ПУМБ пропонує три варіанти отримання міжнародних грошових переказів:

у мобільному застосунку ПУМБ Онлайн (можна отримати перекази Western Union, MoneyGram, Ria, PrivatMoney, IntelExpress);

через гарячу лінію (для переказів MoneyGram, Ria);

у найближчому відділенні банку (Western Union, MoneyGram, Ria).

При цьому клієнт сплачує 0% комісії за отримання міжнародного переказу.

Як повідомив Денис Воробйов, через Western Union, MoneyGram, Ria, PrivatMoney у 2023 році майже 100 тис. клієнтів ПУМБ отримали 250 тис. переказів. Також через системи Western Union та MoneyGram клієнтиотримували грошову допомогу від міжнародних організацій ООН та Червоний Хрест.

З системою IntelExpress ПУМБ почав працювати тільки в 2024 році, але це співробітництво має велике майбутнє, адже ця міжнародна система дозволяє легко та швидко отримувати грошові перекази у 70 країнах світу.

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