Як отримати соціальну допомогу внутрішньо переміщеним особам на картку ПриватБанку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Як отримати соціальну допомогу внутрішньо переміщеним особам на картку ПриватБанку

Вчора 08:06Фінтех і Картки
66593
Як отримати соціальну допомогу внутрішньо переміщеним особам на картку ПриватБанкуЯк отримати соціальну допомогу внутрішньо переміщеним особам на картку ПриватБанку
Отримати соціальну допомогу внутрішньо переміщеним особам можна на картки ПриватБанку.
Про це повідомляє пресслужба банку.
«Клієнти ПриватБанку зможуть отримувати соціальну допомогу внутрішньо переміщеним особам на картки для виплат чи картку єПідтримка ПриватБанку», — сказано в повідомленні.
Читайте також
При оформленні заяви на отримання допомоги достатньо вказати номер рахунку — IBAN картки. Його можна знайти прямо у Приват24 (Гаманець — Картки — Вибір картки — Реквізити) та не відвідувати відділення банку.
Для отримання виплати за березень, клієнтам необхідно подати заявку до 14 квітня 2022. Заяву про надання допомоги можна подати до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення (УПСЗН) або центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).
Скільки можна отримати:
  • внутрішньо переміщені особи мають право отримати виплату від держави у розмірі 2 000 грн для дорослих та 3 000 грн на кожну дитину та осіб з інвалідністю;
  • право на виплату мають громадяни, які проживали (задекларовані/зареєстровані) в зоні бойових дій та які перебувають на обліку як платники ЄСВ на території, де проводяться бойові дії.
Для подачі заяви у offline форматі через ЦНАП чи УПСЗН, потрібні паспорт, ІПН, свідоцтво про народження дитини (якщо є діти) чи документ, що підтверджує інвалідність (якщо особа з інвалідністю), а також номер IBAN картки для виплат.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати
За матеріалами: Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.