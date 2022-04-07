Як отримати соціальну допомогу внутрішньо переміщеним особам на картку ПриватБанку — Finance.ua

При оформленні заяви на отримання допомоги достатньо вказати номер рахунку — IBAN картки. Його можна знайти прямо у Приват24 (Гаманець — Картки — Вибір картки — Реквізити) та не відвідувати відділення банку.
Для отримання виплати за березень, клієнтам необхідно подати заявку до 14 квітня 2022. Заяву про надання допомоги можна подати до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення (УПСЗН) або центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).
Скільки можна отримати:
внутрішньо переміщені особи мають право отримати виплату від держави у розмірі 2 000 грн для дорослих та 3 000 грн на кожну дитину та осіб з інвалідністю;
право на виплату мають громадяни, які проживали (задекларовані/зареєстровані) в зоні бойових дій та які перебувають на обліку як платники ЄСВ на території, де проводяться бойові дії.
Для подачі заяви у offline форматі через ЦНАП чи УПСЗН, потрібні паспорт, ІПН, свідоцтво про народження дитини (якщо є діти) чи документ, що підтверджує інвалідність (якщо особа з інвалідністю), а також номер IBAN картки для виплат.
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