Як отримати соціальну допомогу внутрішньо переміщеним особам на картку ПриватБанку — Finance.ua

Як отримати соціальну допомогу внутрішньо переміщеним особам на картку ПриватБанку

Вчора 08:06 — Фінтех і Картки

Як отримати соціальну допомогу внутрішньо переміщеним особам на картку ПриватБанку

Отримати соціальну допомогу внутрішньо переміщеним особам можна на картки ПриватБанку.

Про це повідомляє пресслужба банку.

«Клієнти ПриватБанку зможуть отримувати соціальну допомогу внутрішньо переміщеним особам на картки для виплат чи картку єПідтримка ПриватБанку», — сказано в повідомленні.

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При оформленні заяви на отримання допомоги достатньо вказати номер рахунку — IBAN картки. Його можна знайти прямо у Приват24 (Гаманець — Картки — Вибір картки — Реквізити) та не відвідувати відділення банку.

Для отримання виплати за березень, клієнтам необхідно подати заявку до 14 квітня 2022. Заяву про надання допомоги можна подати до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення (УПСЗН) або центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Скільки можна отримати:

внутрішньо переміщені особи мають право отримати виплату від держави у розмірі 2 000 грн для дорослих та 3 000 грн на кожну дитину та осіб з інвалідністю;

право на виплату мають громадяни, які проживали (задекларовані/зареєстровані) в зоні бойових дій та які перебувають на обліку як платники ЄСВ на території, де проводяться бойові дії.

Для подачі заяви у offline форматі через ЦНАП чи УПСЗН, потрібні паспорт, ІПН, свідоцтво про народження дитини (якщо є діти) чи документ, що підтверджує інвалідність (якщо особа з інвалідністю), а також номер IBAN картки для виплат.

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