Як обирають посаду для щойно мобілізованих — офіцер розповів деталі — Finance.ua
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Як обирають посаду для щойно мобілізованих — офіцер розповів деталі

Особисті фінанси
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Як обирають посаду для щойно мобілізованих — офіцер розповів деталі
Як обирають посаду для щойно мобілізованих — офіцер розповів деталі
В Україні триває загальна мобілізація, під час якої на військову службу призивають військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Усі мобілізовані перед відправленням до військової частини обов’язково проходять військову підготовку.
Але, як обирають, на якій саме посаді людина буде проходити військову службу? На це питання відповів адвокат, кандидат юридичних наук та офіцер юстиції Збройних Сил України Євген Филипець в інтерв’ю виданню «УП. Життя».
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Так, за словами фахівця, якщо у мобілізованої особи вже є власна військово-облікова спеціальність, то найімовірніше, що вона служитиме саме за нею.
Якщо ж такої немає, то людину відправлять на навчання за конкретною спеціальністю. Яка саме буде? Це залежить від того, які на цей момент дефіцитні у війську і якими навичками володіє людина.
Варто додати, що непоодинокі випадки, коли мобілізовану особу з вже наявною військово-обліковою спеціальністю перекваліфіковують. Це трапляється, коли наявний дефіцит певних спеціальностей. Але у будь-якому разі людина проходить відповідне навчання та підготовку.
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«Ми перебуваємо в умовах воєнного стану, тому військовослужбовці можуть призначатися на посади, передбачені так званими „штатами воєнного часу“ — за новою спеціальністю з урахуванням набутого досвіду. Тобто людину можуть перекваліфікувати згідно з потребами війська», — пояснив Євген Филипець.
За матеріалами:
Novyny.live
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