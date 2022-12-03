Як обрати портативну газову плиту для квартири: види та ціна — Finance.ua

Як обрати портативну газову плиту для квартири: види та ціна Сьогодні 13:18 — Особисті фінанси

Під час регулярних відключень світла в будинках, обладнаних електроплитами, гостро постає питання приготування їжі. Найпростішим і бюджетним способом вирішити цю проблему є купівля портативної газової плити та невеликих балонів газу до неї. Якими бувають такі плити та як їх обирати.

Загалом переносні джерела відкритого вогню поділяються на два види: плити та пальники. Плити вважаються більш надійним варіантом для квартири або будинку, тому що мають більш стійкий корпус та системи безпеки. Але й коштують вони дорожче за найпростіші туристичні пальники.

Портативні газові плити можуть мати одну або кілька конфорок та п’єзоелемент для авторозпалювання. Корпус таких плиток металевий, а конфорки в залежності від моделі можуть бути алюмінієвими або керамічними. Останні вважаються безпечнішими, витримують низькі температури, мають невелику витрату палива, однак і коштують дорожче.

На що звернути увагу:

Система безпеки

На відміну від пальника, портативна плита може мати захист від неправильної установки балона, підвищеного тиску або витоку газу. Також потрібно вибирати модель, яка виділяє мінімальну кількість чадного газу. Це дуже важливо для використання плитки у закритому приміщенні.

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Витрати палива

Інформація про витрату палива вказується у техпаспорті пристрою. Цей параметр вказує на час, коли закипить один літр води. Відповідно, що нижчий цей показник, то більша витрата газу.

Потужність

Тут все залежить від кількості людей, на яких потрібно готувати їжу. Так, один літр їжі витрачається 1 кВт. У середньому одна порція їжі для дорослої людини становить 0,5-0,7 кг. Таким чином, для двох осіб буде достатньо плити потужністю 1-1,5 кВт.

Ширина варильної поверхні

Що також вигідно відрізняє плити від звичайних пальників, так це те, що чим ширша поверхня, то більш габаритний посуд можна розташувати на плиті, тобто можна приготувати великий обсяг їжі за один раз. Це особливо актуально для великої родини.

Наявність п’єзопідпалу та регулювання

За допомогою п’єзоелементу можна запалити вогонь одним клацанням. Це дуже зручно, тому що сірників або запальнички може не опинитися під рукою. Ручку регулювання полум’я має більшість моделей плит, але в деяких вона відсутня. Перед покупкою краще уточнити цей момент, бо готувати без регулювання буде складно, а витрата газу виявиться занадто великою.

Вага

Моделі відрізняються за своєю конструкцією та використовуваними матеріалами у виробництві. Туристичні плити можуть важити від 0,8 до 5 кг. Якщо плиту планується використовувати лише у квартирі, цей показник не має значення. А ось якщо пристрій потрібно часто переносити, краще обрати модель із невеликою вагою.

Які балони потрібні для портативної газової плити

Найкомпактніші варіанти газових плиток вимагають використання цангового газового балона на 400 мл. Балон встановлюється безпосередньо у корпус виробу. Як паливо використовується не пропан, а суміш пропану з бутаном, що дозволяє досягти вищої температури полум’я.

Ціни на портативні газові плити та балони до них

Через ажіотаж вартість переносних газових плиток в Україні значно зросла. Якщо до відключень світла можна було купити таку менш як за тисячу гривень, то тепер середні ціни на прості моделі зросли до 1700-3000 грн.

Обозреватель За матеріалами:

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