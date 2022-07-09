Як обміняти українське посвідчення водія на польське — Finance.ua

Як обміняти українське посвідчення водія на польське Вчора 18:40 — Особисті фінанси

Як обміняти українське посвідчення водія на польське

Чимало українців цікавляться, чи потрібно замінювати українські водійські права на польські, щоб мати можливість легально їздити польськими дорогами.

Досі українське водійське посвідчення потрібно було замінити, коли перебування в Польщі перевищувало 185 днів. Якщо після перетину кордону особа реєструвалась в цій країні на постійне або тимчасове проживання, то давали півроку на проходження процедури зміни водійських прав.

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Однак поточна ситуація є незвичною, і ці правила були дещо змінені. Відповідно до спецзакону, всі українські водійські права будуть дійсні до 31 грудня 2022 року. Після цього періоду, якщо українець вирішить залишитися в Польщі, то права доведеться замінити.

Як обміняти водійські права

Першим кроком є відвідування відповідного офісу, найближчого до місця проживання. Зазвичай це мерія, райвідділ чи староста. На місці потрібно отримати відповідну заявку, яку необхідно детально заповнити. Окрім заповненої заявки, потрібно підготувати наступні документи:

фотокартка розміром 35 × 45 мм;

ксерокопія українського посвідчення водія;

переклад посвідчення водія, підготовлений присяжним перекладачем;

паспорт або інший документ, що підтверджує легальне перебування в Польщі;

підтвердження сплати обов’язкового збору за водійські права в розмірі 100,50 злотих (близько 650 грн). Оплату можна здійснити безпосередньо в офісі або перерахувавши на індивідуальний номер банку нашого найближчого офісу та додавши підтвердження відправлення переказу.

Після такого запиту співробітники офісів перешлють його до Посольства, щоб співробітники могли перевірити дійсність і правильність доданого водійського посвідчення. Для цього також потрібно сплатити консульський збір, який зараз становить 125 злотих. Оплачувати її необхідно переказом на рахунок Генерального консульства України за місцем проживання.

Штрафи за відсутність водійських прав

Штрафи за відсутність водійського посвідчення в Польщі дуже суворі, тому краще не сідати за кермо, якщо у вас немає такого документа. Якщо людина ніколи не мала водійських прав, але все ж вирішила керувати автомобілем, то її чекає штраф до 30 000 злотих (187 670 грн) і справа в суді. Але якщо термін дії водійських прав уже закінчився (а це відбудеться після 31 грудня), то може бути нарахований штраф до 1500 злотих (9 400 грн).

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