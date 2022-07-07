Країни ЄС визнаватимуть водійські посвідчення українських біженців — Finance.ua
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Країни ЄС визнаватимуть водійські посвідчення українських біженців

Технології&Авто
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Країни ЄС визнаватимуть водійські посвідчення українських біженців
Українські біженці зможуть зберегти свої посвідчення водія в країнах ЄС. Європарламент підтримав відповідну пропозицію.
Про це пише пресслужба Європейського парламенту.
Пропозицію підтримали 561 євродепутат, 6 виступили проти, інші ж 5 — утримались від голосування.
Згідно з пропозицією, біженці зможуть й надалі користуватися українськими правами водія, без необхідності обмінювати їх на водійське посвідчення ЄС або ж складання нового іспиту.
Водночас нове правило діятиме доти, доки українці користуються статусом тимчасового захисту.
У разі втрати водійського посвідчення можна отримати права водія зразка ЄС після надання довідки про придатність до водіння автомобілів.
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Водночас біженці, які працювали водіями вантажівок та автобусів, зможуть отримати визнання своїх сертифікатів щодо професійної компетентності після короткого курсу навчання та тесту. Відповідний сертифікат надасть їм можливість працювати в ЄС протягом періоду тимчасового захисту та допомагати експортувати українські товари.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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