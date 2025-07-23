Як не втратити українську пенсію, перебуваючи за кордоном — Finance.ua
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Як не втратити українську пенсію, перебуваючи за кордоном

Особисті фінанси
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Як не втратити українську пенсію, перебуваючи за кордоном
Як не втратити українську пенсію, перебуваючи за кордоном
Пенсіонери та отримувачі страхових виплат (наприклад, через нещасний випадок на виробництві, профзахворювання тощо), які тимчасово проживають за кордоном, мають проходити фізичну ідентифікацію.
Про це нагадали фахівці Безоплатної правничої допомоги.
Коли це потрібно робити? Щороку до 31 грудня, інакше з 1 січня наступного року виплати припинять.
Чи можна поновити виплати? Так, якщо пройти ідентифікацію впродовж року, Пенсійний фонд України поновить виплати з дати припинення.

Як пройти ідентифікацію

  • авторизуватися в особистому електронному кабінеті на вебпорталі ПФУ за допомогою Дія. Підпису;
  • або пред’явити документи під час відеоконференцзв’язку з представником ПФУ;
  • або звернутися до закордонної дипломатичної установи України в країні перебування. У цьому випадку потрібно отримати документ, який посвідчує, що людина жива, і надіслати його до ПФУ.
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Як і де подати документи

Для поновлення виплати потрібні такі документи:
  • заява про продовження виплати пенсії або страхових виплат (у довільній формі);
  • документ про посвідчення факту, що людина жива.
Список документів потрібно подати до територіального органу ПФУ за місцем перебування на обліку. Це можна зробити двома способами:
  • поштою (рекомендованим листом або з оголошеною цінністю);
  • онлайн через вебпортал ПФУ.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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