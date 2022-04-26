Як надіслати посилку з України до ЄС та у зворотньому напрямку — Finance.ua

Як надіслати посилку з України до ЄС та у зворотньому напрямку

Вчора 12:05 — Особисті фінанси

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З перших днів війни в Україні до Польщі попрямував потік біженців. Більшість людей брали із собою мінімум речей, не знаючи, як довго вони будуть далеко від рідного дому. Як надіслати посилку з України до ЄС та скільки це буде коштувати, пише TransferGo.

«Укрпошта» пропонує надіслати посилку за зниженою вартістю

Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини або Молдови. Відправлення такої посилки оформляється як завжди: у відділенні «Укрпошти», онлайн в особистому кабінеті або мобільному додатку. З 11 березня «Укрпошта» запустила акцію «Посилка з домівки», в рамках якої надається знижка 70% на міжнародні відправлення до таких країн:. Відправлення такої посилки оформляється як завжди: у відділенні «Укрпошти», онлайн в особистому кабінеті або мобільному додатку.

Приблизно вартість відправлення посилки вагою 15 кг буде 600 грн.

«Нова пошта» доставляє посилки для біженців за спеціальним тарифом

З 20 квітня «Нова пошта» запустила нову послугу для українців — «Речі з дому за кордон». Валізу або коробку з особистими речами можна відправити в одну з 24 європейських країн зі знижками від 50% до 80%.

Рівень знижки при відправці посилок до 30 кг залежить від ваги відправлення.

При відправці речей вагою від 30 до 70 кг вартість залежить від зони доставки, до якої входить країна — першої чи другої.

«Meest» допоможе надіслати посилку до 10 країн Європи

до Болгарії, Естонії, Латвії, Литви, Німеччини, Польщі, Румунії, Словаччини, Чехії та Угорщини. У цього перевізника є низка вимог до ваги та розміру посилки. Подробиці можна дізнатися 1000 грн. З 23 березня «Meest» відновив доставку до країн Євросоюзу. Одяг, гуманітарні та інші товари можна відправити ріднимУ цього перевізника є низка вимог до ваги та розміру посилки. Подробиці можна дізнатися тут . Вартість доставки посилки вагою 15 кг буде близько

Надсилання посилок з Польщі в Україну

не має перевищувати 100 євро. Одна людина може надіслати одну безкоштовну посилку. З детальною інформацією можна познайомитись З 1 квітня «Poczta Polska» в рамках кампанії «Допоможіть Україні» запустила акцію, за умовами якої можна безкоштовно надіслати посилки EMS вагою до 20 кг отримувачам в Україні. Адресна сторона обов’язково має бути відзначена фразою «Гуманітарний вантаж». Цінність предметів у посилціОдна людина може надіслати одну безкоштовну посилку. З детальною інформацією можна познайомитись тут

Основні правила відправлення міжнародних посилок

Перевізники встановлюють певні вимоги до пакування посилок. Зазвичай предмети складають у картонну коробку, щоб було зручно неодноразово переміщати посилку. Крім того, речі повинні бути складені досить щільно або перекладені наповнювачем, щоб вони не рухалися всередині посилки під час навантаження.

Заборонено надсилати у посилці:

— зброю та боєприпаси.

— легкозаймисті речовини та горючі матеріали.

— документи.

— гроші, банківські картки, вироби із золота, срібла та дорогоцінних металів.

— наркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги.

— тютюнові вироби.

— алкоголь.

— харчові продукти тваринного походження та ін.

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