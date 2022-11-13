Як мінявся індекс економічних очікувань в Україні (інфографіка) — Finance.ua

Як мінявся індекс економічних очікувань в Україні (інфографіка) Сьогодні 11:03 — Казна та Політика

Індекс економічних очікувань в Україні з опитування в телеграм-каналі HUG’S на початок листопада впав із 40% до 30%.

Про це повідомляє економіст, фінансовий аналітик, інвестор Єрік Найман.

Причини такого падіння тому, що в країні суттєво погіршилося енергопостачання.

За результатами опитування, серед 2000 осіб 19% тих, хто проголосував, залишаються оптимістами — це близько до мінімумів року. 59% песимістів — піки року на рівні 67-69% були у квітні-травні та липні.

Нагадаємо, бізнес в Україні погіршив свої очікування щодо роботи через масові обстріли по енергетичним потужностям, наслідки війни та зниження реальних доходів населення стримують відновлення економіки. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА) Національного банку. У жовтні індекс знизився до 44.9 пункта із 46.1 пункта у вересні.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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