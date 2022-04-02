Як дистанційно передавати показники та сплачувати за електроенергію — Finance.ua
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Як дистанційно передавати показники та сплачувати за електроенергію

Вчора 08:37Особисті фінанси
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В умовах воєнного стану електропостачальник Yasno (ТОВ «Київські енергетичні послуги») не надсилатиме клієнтам паперові платіжки за електроенергію, нагадують у КМДА.
«Ми звертаємося до мешканців Києва з проханням користуватися ними. Усе можна зробити за допомогою смартфону та інтернету з будь-якої точки планети менше ніж за хвилину. Всі сервіси працюють 24/7. Вчасно надані покази та сплачені рахунки за послуги — запорука стабільного електропостачання міста», — зазначив генеральний директор ДТЕК «Київські електромережі» Денис Бондар.
Для коректного нараховування плати за спожиту електроенергію клієнтам необхідно вчасно (включно до 3 числа місяця) передавати покази лічильника за минулий місяць. Завдяки цим даним постачальник електроенергії формує квитанції для сплати.
Для передачі показників електролічильників працюють такі дистанційні канали зв’язку:
  • чат-бот у Viberта Telegram;
  • спеціальна формана сайті ДТЕК «Київські електромережі» без необхідності реєструвати особистий кабінет;
  • особисте повідомлення на сторінці ДТЕК "Київські електромережі) у Facebook;
  • особистий кабінет на сайті ДТЕК «Київські електромережі»;
  • телефони контакт-центру: (044) 202-15-88, (067) 210-15-88, (050) 210-15-88.
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Якщо немає можливості передати покази лічильника, нарахування постачальником будуть здійснені згідно середньомісячного споживання. Наступного місяця можна передати показання, і компанія зробить корегування залежно від обсягу фактично спожитої електроенергії.

Як можна платити за е/е?

Юридичні клієнти можуть сплачувати за розподіл у приватному кабінеті для юридичних клієнтів оператора системи розподілу ПРАТ «ДТЕК «Київські електромережі», або за реквізитами, котрі є в рахунках підприємства.
Також кияни можуть розраховуватися за світло через:
  • відділення банків. Щоб дізнатися суму до сплати, необхідно повідомити касиру особовий рахунок, адресу, ПІБ власника. Реквізити постачальника залишаються без змін. Їх також можна взяти із рахунків за попередні періоди;
  • онлайн-сервіси Yasno. Дистанційно сплатити за світло жителі столиці можуть через онлайн-сервіси Yasno — особистий кабінет, мобільний додаток, viber-бот Yasno-online. Окремо електронні рахунки в email/ viber/ смс-повідомленні будуть надходити клієнтам, чиї номери телефонів та електронні адреси є в базі постачальника;
  • інші дистанційні сервіси. Якщо клієнт користується онлайн-банкінгом (наприклад, Приват24, ПУМБ-online тощо) або платіжними системами (Portmone, iPay тощо), то при введенні особового рахунку буде автоматично відображена сума нарахувань за електроенергію.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
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