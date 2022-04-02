Як дистанційно передавати показники та сплачувати за електроенергію — Finance.ua

Як дистанційно передавати показники та сплачувати за електроенергію

Вчора 08:37 — Особисті фінанси

не надсилатиме клієнтам паперові платіжки за електроенергію, В умовах воєнного стану електропостачальник Yasno (ТОВ «Київські енергетичні послуги»)за електроенергію, нагадують у КМДА.

«Ми звертаємося до мешканців Києва з проханням користуватися ними. Усе можна зробити за допомогою смартфону та інтернету з будь-якої точки планети менше ніж за хвилину. Всі сервіси працюють 24/7. Вчасно надані покази та сплачені рахунки за послуги — запорука стабільного електропостачання міста», — зазначив генеральний директор ДТЕК «Київські електромережі» Денис Бондар.

Для коректного нараховування плати за спожиту електроенергію клієнтам необхідно вчасно (включно до 3 числа місяця) передавати покази лічильника за минулий місяць. Завдяки цим даним постачальник електроенергії формує квитанції для сплати.

Для передачі показників електролічильників працюють такі дистанційні канали зв’язку:

чат-бот у Viberта Telegram;

спеціальна формана сайті ДТЕК «Київські електромережі» без необхідності реєструвати особистий кабінет;

особисте повідомлення на сторінці ДТЕК "Київські електромережі) у Facebook;

особистий кабінет на сайті ДТЕК «Київські електромережі»;

телефони контакт-центру: (044) 202-15-88, (067) 210-15-88, (050) 210-15-88.

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Якщо немає можливості передати покази лічильника, нарахування постачальником будуть здійснені згідно середньомісячного споживання. Наступного місяця можна передати показання, і компанія зробить корегування залежно від обсягу фактично спожитої електроенергії.

Як можна платити за е/е?

Юридичні клієнти можуть сплачувати за розподіл у приватному кабінеті для юридичних клієнтів оператора системи розподілу ПРАТ «ДТЕК «Київські електромережі», або за реквізитами, котрі є в рахунках підприємства.

Також кияни можуть розраховуватися за світло через:

відділення банків. Щоб дізнатися суму до сплати, необхідно повідомити касиру особовий рахунок, адресу, ПІБ власника. Реквізити постачальника залишаються без змін. Їх також можна взяти із рахунків за попередні періоди;

онлайн-сервіси Yasno. Дистанційно сплатити за світло жителі столиці можуть через онлайн-сервіси Yasno — особистий кабінет, мобільний додаток, viber-бот Yasno-online. Окремо електронні рахунки в email/ viber/ смс-повідомленні будуть надходити клієнтам, чиї номери телефонів та електронні адреси є в базі постачальника;

інші дистанційні сервіси. Якщо клієнт користується онлайн-банкінгом (наприклад, Приват24, ПУМБ-online тощо) або платіжними системами (Portmone, iPay тощо), то при введенні особового рахунку буде автоматично відображена сума нарахувань за електроенергію.

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