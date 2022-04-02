Як дистанційно передавати показники та сплачувати за електроенергію — Finance.ua

В умовах воєнного стану електропостачальник Yasno (ТОВ «Київські енергетичні послуги») не надсилатиме клієнтам паперові платіжки за електроенергію, нагадують у КМДА.
«Ми звертаємося до мешканців Києва з проханням користуватися ними. Усе можна зробити за допомогою смартфону та інтернету з будь-якої точки планети менше ніж за хвилину. Всі сервіси працюють 24/7. Вчасно надані покази та сплачені рахунки за послуги — запорука стабільного електропостачання міста», — зазначив генеральний директор ДТЕК «Київські електромережі» Денис Бондар.
Для коректного нараховування плати за спожиту електроенергію клієнтам необхідно вчасно (включно до 3 числа місяця) передавати покази лічильника за минулий місяць. Завдяки цим даним постачальник електроенергії формує квитанції для сплати.
Для передачі показників електролічильників працюють такі дистанційні канали зв’язку:
Якщо немає можливості передати покази лічильника, нарахування постачальником будуть здійснені згідно середньомісячного споживання. Наступного місяця можна передати показання, і компанія зробить корегування залежно від обсягу фактично спожитої електроенергії.
Як можна платити за е/е?
Юридичні клієнти можуть сплачувати за розподіл у приватному кабінеті для юридичних клієнтів оператора системи розподілу ПРАТ «ДТЕК «Київські електромережі», або за реквізитами, котрі є в рахунках підприємства.
Також кияни можуть розраховуватися за світло через:
відділення банків. Щоб дізнатися суму до сплати, необхідно повідомити касиру особовий рахунок, адресу, ПІБ власника. Реквізити постачальника залишаються без змін. Їх також можна взяти із рахунків за попередні періоди;
онлайн-сервіси Yasno. Дистанційно сплатити за світло жителі столиці можуть через онлайн-сервіси Yasno — особистий кабінет, мобільний додаток, viber-бот Yasno-online. Окремо електронні рахунки в email/ viber/ смс-повідомленні будуть надходити клієнтам, чиї номери телефонів та електронні адреси є в базі постачальника;
інші дистанційні сервіси. Якщо клієнт користується онлайн-банкінгом (наприклад, Приват24, ПУМБ-online тощо) або платіжними системами (Portmone, iPay тощо), то при введенні особового рахунку буде автоматично відображена сума нарахувань за електроенергію.