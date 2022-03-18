Xiaomi, Oppo, Vivo та інші китайські компанії не збираються йти з росії — Finance.ua

Xiaomi, Oppo, Vivo та інші китайські компанії не збираються йти з росії

Цивілізований Захід продовжує впроваджувати санкції проти росії і понад 300 світових компаній і брендів з різних сфер оголосили про призупинення або припинення діяльності в країні-агрессорі. Водночас залишається немало компаній, зокрема і зі сфери IT, які продовжують працювати в росії та фінансувати криваву війну рф проти України.

До сьогодні усі головні країни світу або так звана «велика сімка», а також більшість світових компаній чітко сформулювали свою позицію щодо війни в Україні. Тоді як Xiaomi, Huawei, Oppo, Vivo та інші китайські компанії продовжують дотримуватися нейтральної позиції.

Варто зазначити, що Xiaomi — третій за величиною виробник смартфонів у світі. Окрім того, до війни Xiaomi разом з Samsung домінували на українському ринку смартфонів. Також можна згадати, що міжнародні продажі становлять понад 50% загального виторгу Xiaomi, і вагома частка припадає саме на Європу.

Нагадаємо, 17 березня посол КНР в Україні Фань Сяньжун заявив, що Китай «назавжди буде хорошою силою для України і в економічному, і в політичному плані» і «поважатиме той шлях, який вибирають українці, бо це суверенне право кожного народу». Це суттєва зміна риторики від початку війни та дає надію, що Пекін хоча б не буде допомагати росії у війні проти України.

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