WSJ: виручка Twitter у грудні 2022 року впала на 40% — Finance.ua

WSJ: виручка Twitter у грудні 2022 року впала на 40%
Виручка та чистий прибуток платформи Twitter у грудні 2022-го впала на 40% у річному вираженні.
Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела.
Вони пов’язують такі фінансові показники з відпливом рекламодавців із соціальної мережі після приходу в компанію Ілона Маска.
За даними дослідницького центру Standart Media, у грудні 2022 року витрати на рекламу у Twitter скоротилися на 71%. Джерела WSJ зазначають, що Ілон Маск вже здійснив перший платіж за кредитом у $13 млрд, взятим для закриття угоди щодо придбання Twitter.
Нагадаємо, 26 лютого компанія скоротила щонайменше 50 співробітників, що стало восьмим раундом скорочень з моменту приходу Ілона Маска на посаду виконавчого директора Twitter у жовтні 2022 року.
До кінця 2023 року пан Маск планує призначити нового директора платформи.
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