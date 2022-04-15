Високі ціни на зернові триматимуться ще до 5 років за найліпшого сценарію — Finance.ua

Високі ціни на зернові триматимуться ще до 5 років за найліпшого сценарію

Вчора 07:37 — Аграрний ринок

Високі ціни на зернові триматимуться ще до 5 років за найліпшого сценарію

Навіть у разі, якщо війна закінчиться у наступні дні і Україна звільнить свої землі, ціни на зернові утримуватимуться на високих рівнях ще від 3 до 5 років.

Про це міністр агрополітики Микола Сольський розповів в інтерв’ю ЕП.

Він зазначив, що в умовах обмеженого українського експорту зернових через логістичні перешкоди, Україна експортує на свої традиційні ринки. У 2021 році найбільшими імпортерами були Китай, Єгипет, Туреччина та Індонезія.

Внаслідок дефіциту на світовому ринку зернових ці країни витрачатимуть більше грошей і будуть переорієнтовуватися на пшеницю з інших країн. Що, натомість, буде дорожче, адже пропозиція значно впала.

«Єгипет вже витрачає і буде витрачати більше. Також ця ситуація підштовхне їх до того, що, крім поточних закупівель, вони, як і інші країни, я думаю, захочуть сформувати більші резерви на подібні випадки. Це теж розжене ціни», — пояснив Сольський.

Він вважає, що, «навіть якби ця історія закінчилася чарівним чином завтра, хвиля високих цін буде ще 3-5 років, поки не вирівняються настрої, і не буде балансу».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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