Високі ціни на зернові триматимуться ще до 5 років за найліпшого сценарію — Finance.ua
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Високі ціни на зернові триматимуться ще до 5 років за найліпшого сценарію

Вчора 07:37Аграрний ринок
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Високі ціни на зернові триматимуться ще до 5 років за найліпшого сценаріюВисокі ціни на зернові триматимуться ще до 5 років за найліпшого сценарію
Навіть у разі, якщо війна закінчиться у наступні дні і Україна звільнить свої землі, ціни на зернові утримуватимуться на високих рівнях ще від 3 до 5 років.
Про це міністр агрополітики Микола Сольський розповів в інтерв’ю ЕП.
Він зазначив, що в умовах обмеженого українського експорту зернових через логістичні перешкоди, Україна експортує на свої традиційні ринки. У 2021 році найбільшими імпортерами були Китай, Єгипет, Туреччина та Індонезія.
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Внаслідок дефіциту на світовому ринку зернових ці країни витрачатимуть більше грошей і будуть переорієнтовуватися на пшеницю з інших країн. Що, натомість, буде дорожче, адже пропозиція значно впала.
«Єгипет вже витрачає і буде витрачати більше. Також ця ситуація підштовхне їх до того, що, крім поточних закупівель, вони, як і інші країни, я думаю, захочуть сформувати більші резерви на подібні випадки. Це теж розжене ціни», — пояснив Сольський.
Він вважає, що, «навіть якби ця історія закінчилася чарівним чином завтра, хвиля високих цін буде ще 3-5 років, поки не вирівняються настрої, і не буде балансу».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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