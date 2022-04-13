Експорт агропродукції: ТОП країн зі спрощеними вимогами для українських аграріїв (список) — Finance.ua

Експорт агропродукції: ТОП країн зі спрощеними вимогами для українських аграріїв (список)

Вчора 21:00 — Аграрний ринок

Українські аграрії мають можливість експортувати агропродукцію власним автотранспортом.

Донедавна не всі країни впускали українські автомобілі у зв’язку з невідповідністю машин екологічним вимогам, а також потрібні були спеціальні дозволи — пише WEST AUTO HUB.

Перелік країн зі спрощеними вимогами:

Угорщина — не потрібно дозволів. Норма діятиме до 30 квітня 2022 року.

Латвія — до кінця року не вимагатиме дозволів, вантажівка має відповідати вимогам екологічного стандарту «Євро 3».

Польща — потрібні дозволи, вантажівка має відповідати вимогам екологічного стандарту «Євро 4».

Молдова — вимагає дозволів, вантажівка має відповідати вимогам екологічного стандарту «Євро 3».

Румунія — не потрібно дозволів, вантажівка має відповідати вимогам екологічного стандарту «Євро 3».

Словаччина — не потрібно дозволів до 31 серпня 2022 року, вантажівка має відповідати вимогам екологічного стандарту «Євро 3».

Болгарія та Туреччина — до кінця воєнного стану не вимагатимуть дозволів.

До портів в Румунії та Болгарії — не потрібно дозволів.

Греція — не потрібно дозволів.

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