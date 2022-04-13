Експорт агропродукції: ТОП країн зі спрощеними вимогами для українських аграріїв (список) — Finance.ua

Експорт агропродукції: ТОП країн зі спрощеними вимогами для українських аграріїв (список)
Вчора 21:00 — Аграрний ринок
Українські аграрії мають можливість експортувати агропродукцію власним автотранспортом.
Донедавна не всі країни впускали українські автомобілі у зв’язку з невідповідністю машин екологічним вимогам, а також потрібні були спеціальні дозволи — пише WEST AUTO HUB.
Перелік країн зі спрощеними вимогами:
Угорщина — не потрібно дозволів. Норма діятиме до 30 квітня 2022 року.
Латвія — до кінця року не вимагатиме дозволів, вантажівка має відповідати вимогам екологічного стандарту «Євро 3».
Польща — потрібні дозволи, вантажівка має відповідати вимогам екологічного стандарту «Євро 4».
Молдова — вимагає дозволів, вантажівка має відповідати вимогам екологічного стандарту «Євро 3».
Румунія — не потрібно дозволів, вантажівка має відповідати вимогам екологічного стандарту «Євро 3».
Словаччина — не потрібно дозволів до 31 серпня 2022 року, вантажівка має відповідати вимогам екологічного стандарту «Євро 3».
Болгарія та Туреччина — до кінця воєнного стану не вимагатимуть дозволів.
До портів в Румунії та Болгарії — не потрібно дозволів.
Греція — не потрібно дозволів.
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