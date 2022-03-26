Виробники суднових двигунів розривають зв'язки з росією — Finance.ua
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Виробники суднових двигунів розривають зв'язки з росією

Вчора 10:35Фондовий ринок
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Фінська компанія Wartsila, провідний виробник суднових двигунів, призупинила бізнес із росією, зокрема навчання роботі з обладнанням, а німецька MAN Energy Solutions переглядає контракти, посилюючи торговельний тиск на Москву.
Про це пише Reuters.
Так, Wartsila призупинила усі поставки та продажі в росію та білорусь і вживатиме заходи, щоб «слідувати санкційним межам Європейського Союзу в міру їх розвитку».
«У зв’язку з цим припинено навчання щодо використання наших двигунів та корабельних технологій для російських юридичних осіб, незалежно від національності фізичних осіб», — йдеться у повідомленні.
Два джерела у судноплавних компаніях повідомили, що MAN Energy Solutions також призупинила навчання по використанню свого обладнання в Росії.
Представник компанії заявив, що вона «на 100% дотримується введених санкцій».
В окремій заяві MAN Energy Solutions йдеться, що всі існуючі контракти та замовлення, пов’язані з росією, повинні розглядатися в кожному конкретному випадку.
Джерела в судноплавній галузі відзначили reuters, що враховуючи складності світової морської торгівлі, поки що неясно, як російські компанії зможуть працювати в умовах відмови від кількох послуг.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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