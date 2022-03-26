Літаки "Ан" у росії можуть зламатися через 5 місяців — Finance.ua

Літаки "Ан" у росії можуть зламатися через 5 місяців

Вчора 10:12 — Фондовий ринок

Авіакомпанії росії попередили про ризик зупинки польотів на Ан-24 та Ан-26.

Про це повідомляє РБК. Ці літаки можна буде замінити на нові не раніше 2023–2025 років.

Про це повідомляє РБК. Російські авіакомпанії, що експлуатують регіональні літаки Ан-24 та Ан-26, поскаржилися владі на проблеми з ремонтом турбогвинтових двигунів через закриття Ростовського заводу цивільної авіації № 412.

«Це означає, що всі повітряні судна типу Ан-24 і Ан-26, що є в авіакомпаніях росії, максимум через п’ять-шість місяців зупиняться», — попередив гендиректор авіакомпанії «ІрАеро» Юрій Лапін у листі до влади.

Ростовський завод припинить ремонтувати мотори для Ан-24 та Ан-26 31 березня, сказало джерело на підприємстві. За його словами, ця інформація доведена до всіх авіакомпаній, що літають на Ан-24 та Ан-26.

Кожен Ан-24/26 оснащений двома турбогвинтовими двигунами АІ-24 українського виробництва. Ростовський завод щорічно ремонтував близько 60 двигунів, повідомив співрозмовник видання.

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