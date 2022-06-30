Випуск легкових автівок у росії впав на 97% у травні — Finance.ua
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Випуск легкових автівок у росії впав на 97% у травні

Світ
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Випуск легкових автівок у росії впав на 97% у травні
Випуск легкових автівок у росії впав на 97% у травні
У травні російський автопром показав падіння виробництва легкових автівок на 96,7% у річному вимірі.
Про це повідомляє російське ЗМІ Коммерсантъ з посиланням на дані Росстату.
При цьому по відношенню до квітня поточного року виробництво знизилося на 81,3%.
У період із січня по травень у росії виготовили 268 тисяч легкових автомобілів, що на 56,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року. У травні виробництво вантажних автомобілів скоротилося на 39,3% (-38,2% до квітня 2022 року). Тобто, основне скорочення припало на період після того, як рф почала повномасштабну війну проти України, за що потрапила під санкції країн Заходу.
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За п’ять місяців було вироблено 60,1 тис. вантажівок, що на 12% нижче за показник за аналогічний період минулого року.
Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення іноземні автовиробники почали зупиняти або призупиняти виробництво в росії. Наприклад, японський автовиробник Nissan вирішив призупинити виробництво в РФ на 6 місяців — у компанії вважають, що ситуація в Україні стане ще більш «серйозною і затяжною».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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