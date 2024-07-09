Виплати у Німеччині: українським біженцям готують зміни в умовах працевлаштування — Finance.ua

Виплати у Німеччині: українським біженцям готують зміни в умовах працевлаштування Сьогодні 13:33 — Світ

Виплати у Німеччині: українським біженцям готують зміни в умовах працевлаштування

У Німеччині останнім часом точаться дебати щодо доцільності виплат біженцям з України допомоги Bürgergeld та про створення стимулів для працевлаштування, пише DW.

За статистичними даними станом на середину 2023 року, допомогу Bürgergeld («Гроші для громадян») у Німеччині отримували 5,5 мільйона людей (при населенні 84,5 млн), з них — 2,6 млн іноземців, які мешкають в Німеччині. Цей вид допомоги одержують і українці, які користуються в Німеччині тимчасовим захистом від війни — це 707,8 тисячі осіб.

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Так, наприклад, йдеться про те, що одержувачі соціальної допомоги як безробітні (Bürgergeld) мають погоджуватися на роботу з щоденними витратами до трьох годин на поїздки на роботу та назад.

Як повідомляє видання Bild am Sonntag, це передбачено каталогом заходів, узгоджених правлячою коаліцією під час переговорів щодо ініціативи економічного зростання.

Ось що може чекати на українських біженців у Німеччині, що отримують цей вид допомоги:

час у дорозі на роботу і назад може становити три години при щоденній тривалості робочого дня понад шість годин;

при меншій тривалості робочого дня час у дорозі може становити до двох з половиною годин;

крім того, центри зайнятості можуть підшукувати роботу в радіусі 50 кілометрів від місця проживання одержувача допомоги.

Також, за даними Bild am Sonntag, влада Німеччини домовилася про скасування стягнення податків та зборів з оплати понаднормових годин роботи. Якщо працівник, який працює неповний робочий день, збільшує свій робочий час і отримує бонус від свого роботодавця, його також буде звільнено від оподаткування.

Деталі передбачених каталогом заходів мають бути уточнені під час обговорення бюджету в Бундестазі. Та попри обговорення цих норм, уряд ФРН запевняв, що не позбавлятиме непрацевлаштованих українських біженців цього виду допомоги.

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