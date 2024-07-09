У Німеччині хочуть спростити постановку на облік авто, що належать українцям — Finance.ua

У Німеччині хочуть спростити постановку на облік авто, що належать українцям Сьогодні 07:08 — Світ

У Німеччині хочуть спростити постановку на облік авто, що належать українцям

Днями була проведена онлайн зустріч представників Головного сервісного центру МВС, Державної митної служби України, посольства України в Німеччині та профільних міністерств Німеччини. На зустрічі піднімалися нагальні питання, зокрема щодо використання українських посвідчень водія та необхідності реєстрації у Німеччині транспортних засобів, що належать українцям.

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транспортний засіб з українською реєстрацією може перебувати на території ФРН з українськими номерними знаками не більше одного року, у Головному сервісному центрі МВС. Згідно з законодавством Німеччини, яке в свою чергу ґрунтується на міжнародному законодавстві (Віденська конвенція про дорожній рух 1968 року), наголошують у Головному сервісному центрі МВС.

Після закінчення цього терміну авто необхідно поставити на облік у компетентному органі Німеччини.

Після постановки автівки на облік у ФРН, видаватиметься нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з додатком і нові номерні знаки.

Натомість українські документи — свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу і номерні знаки — повертаються власнику, але з відміткою, що вони не дійсні. Це зроблено для того, аби спростити процедуру перереєстрації авто в Україні, коли власник захоче повернутися на постійне місце проживання на Батьківщину.

Передбачається, що необхідність реєстрації транспортних засобів українців, які більше року перебувають у Німеччині, буде запроваджена з 1 жовтня 2024 року.

У зв’язку з цим українці можуть зіштовхнутися з невідповідністю своїх автомобілів технічним та екологічним нормам, що є умовою реєстрації транспортних засобів у ФРН.

Німецька сторона з розумінням ставиться до такої ситуації та налаштована надати українцям можливості скористатися особливою спрощеною процедурою постановки авто на облік.

«Ми йдемо на поступки українцям та робимо винятки для старих авто. Виключно для українців створені розширені рамки екологічних стандартів і стандартів безпеки», — заявив доктор Франкт Альбрехт, представник Федерального міністерства цифрових технологій і транспорту під час онлайн зустрічі.

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