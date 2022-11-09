Виїзд за кордон на авто: базові правила для водіїв при в'їзді в Європу — Finance.ua

Виїзд за кордон на авто: базові правила для водіїв при в'їзді в Європу Сьогодні 09:02 — Особисті фінанси

Виїзд за кордон на авто: базові правила для водіїв при в'їзді в Європу

У пошуках безпечного місця для себе та своїх сімей українці часто виїжджають за кордон на власних автівках. Портал visitukraine склав перелік документів та дав кілька порад, які знадобляться при перетині кордону на авто.

Так, при перетині державного кордону на автомобілі вам необхідно мати при собі такі документи:

водійське посвідчення, яке відповідає міжнародним стандартам;

документ про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт), який містить особисту інформацію на кирилиці та на латиниці;



розпізнавальний знак України на авто (UA);



державний номерний знак на автомобілі. Майте на увазі: якщо на вашому авто встановлений індивідуальний номерний знак, він буде вважатися дійсним лише на території України. Перетнути кордон ви маєте право лише на державних номерах.

Якщо ви не є власником авто, але збираєтесь перетинати на ньому кордон, вам необхідно мати при собі один із наступних документів:

довіреність на право водіння авто з поміткою про дозвіл власника на виїзд за кордон;

тимчасовий реєстраційний талон на право управління автомобілем;



технічний паспорт на автомобіль. Як відомо, у додатку «Дія» запрацювала функція шерингу авто за допомогою якої ви можете поділитися техпаспортом вашого автомобіля з іншою людиною за кілька кліків. Це зручно, коли машину використовують кілька членів сім’ї (наприклад, чоловік та дружина).



Як передати техпаспорт через Дію

Для шерингу документів на авто через програму потрібно зробити кілька кроків:

Оновити сервіс у разі потреби; у розділі «Послуги» знайти «Шеринг автомобіля». Вибрати потрібний пункт меню: поділитись автомобілем або надіслати запит на техпаспорт іншій людині. Вибрати автомобіль, яким хочете поділитись.

Вказати термін, на який технічний паспорт від вашого авто буде доступний в «Дії» для іншої людини.

Вказати свої контактні дані або перевірити їх, якщо вони автоматично підтягнулися через BankID.

Вказати місце проживання.

Перевірити заяву та надіслати запит на дані людини, з якою ви хочете поділитися техпаспортом.

Показати QR-код або надіслати посилання на запит людині, якій передається техпаспорт (якщо вона перебуває не поряд з вами).

Користувач підтверджує запит, додає контактні дані та підписує заяву за допомогою програми. Підписати заяву за допомогою «Дія.Підпис» та надіслати до сервісного центру МВС.



Якщо власник авто перебуває за кордоном, довіреність на водіння машини третьою особою можна оформити в посольстві/консульстві України або у нотаріуса в країні перебування. Така довіреність обов’язково має бути апостильована, перекладена українською і завірена українським нотаріусом. Присутність людини, на яку оформляється довіреність, не є обов’язковою.

«Зимові» правила для водіїв Європи

Українські водії звикли до щорічного процесу: з настанням перших холодів потрібно «перевзувати» своє авто у зимові шини. Закон не має чітко встановлених термінів, коли саме водії повинні змінювати колеса, та розробленої системи штрафів за відсутність зимової гуми.

Кабінет Міністрів України мав розробити та затвердити відповідні правила у 2022 році, але на заваді стала війна. Тому цієї зими українські водії дотримуються вже звичних правил: як тільки середня температура опуститься до 7 градусів — час встановлювати зимові шини.

У країнах Європи також не існує єдиного закону щодо заміни коліс. Кожна країна регулює правила самостійно, спираючись на географічне положення та особливості клімату.

Країни Європи, де встановлення зимової гуми є обов’язковим

В деяких країнах Європи на рівні закону існують чіткі обов’язкові для всіх водіїв терміни заміни шин на зимові.

Північна Європа

Фінляндія. Усі транспортні засоби повинні бути оснащені шинами з маркуванням 3PMSF, POR або шипованими шинами у період з 1 листопада до 31 березня.

Латвія, Естонія та Литва. Встановлення зимових шин M+S для автомобілів масою менше ніж 3,5 т є обов’язковим у період з 1 грудня до 1 березня у Латвії та Естонії, та у період з 1 листопада до 1 квітня у Литві.



Встановлення зимових шин M+S для автомобілів масою менше ніж 3,5 т є обов’язковим у період з 1 грудня до 1 березня у Латвії та Естонії, та у період з 1 листопада до 1 квітня у Литві. Норвегія, Швеція та Ісландія. Всі транспортні засоби масою більше ніж 3,5 т повинні перейти на зимові шини у період з 15 листопада до 31 березня у Норвегії, та у період з 1 листопада до 14 квітня у Швеції та Ісландії.



Західна Європа

Австрія. Пересування на зимових шинах країною є особливим у період з 1 листопада до 15 квітня. Для пересування по засніженим та заледенілим дорогам обов’язково потрібно використовувати ланцюги протиковзання та дві шини ведучої осі. Також зазначається, що у разі недотримання даних вимог водієві загрожує штраф у сумі 60 євро, а якщо при цьому він наражатиме інших учасників дорожнього руху на небезпеку, штраф буде збільшено до 5000 євро.

Пересування на зимових шинах країною є особливим у період з 1 листопада до 15 квітня. Для пересування по засніженим та заледенілим дорогам обов’язково потрібно використовувати ланцюги протиковзання та дві шини ведучої осі. Також зазначається, що у разі недотримання даних вимог водієві загрожує штраф у сумі 60 євро, а якщо при цьому він наражатиме інших учасників дорожнього руху на небезпеку, штраф буде збільшено до 5000 євро. Люксембург. Встановлення зимових шин є обов’язковим у період з 1 грудня до 31 березня. При цьому швидкість транспортного засобу на таких шинах не має перевищувати 60 км/год у межах міста та 90 км/год на автомагістралі.



Встановлення зимових шин є обов’язковим у період з 1 грудня до 31 березня. При цьому швидкість транспортного засобу на таких шинах не має перевищувати 60 км/год у межах міста та 90 км/год на автомагістралі. Франція. У гірських районах країни — в Альпах, Піренеї, Вогезі, горі Юра та Центральному масиві — всі без виключення авто мають використовувати шини SPMSF у період з 1 листопада до 31 березня. Нехтування даним законом може каратися штрафом у розмірі 135 євро.



Центральна Європа

Німеччина. При пересуванні по льоду, снігу або мокрому снігу з льодом, всі транспортні засоби мають бути оснащені шинами з маркуванням М+S або мати гірський символ зі сніжинкою. Законом не передбачено точних дат встановлення зимової гуми, але за керування автомобілем на не відповідній гумі взимку передбачено штрафи від 60 євро.

При пересуванні по льоду, снігу або мокрому снігу з льодом, всі транспортні засоби мають бути оснащені шинами з маркуванням М+S або мати гірський символ зі сніжинкою. Законом не передбачено точних дат встановлення зимової гуми, але за керування автомобілем на не відповідній гумі взимку передбачено штрафи від 60 євро. Словенія. Зимові шини повинні бути встановлені хоча б на ведучій осі у період з 15 листопада до 15 березня.

Зимові шини повинні бути встановлені хоча б на ведучій осі у період з 15 листопада до 15 березня. Чехія. Пересування на зимовій гумі є обов’язковим у відповідних дорожніх умовах або на ділянках з особливими знаками у період з 1 листопада до 31 березня.

Пересування на зимовій гумі є обов’язковим у відповідних дорожніх умовах або на ділянках з особливими знаками у період з 1 листопада до 31 березня. Словаччина. Водії вантажівок масою більше ніж 3,5 т зобов’язані встановити на ведучі осі зимові шини M+S з глибиною протектора не менше 3 мм у період з 15 листопада до 31 березня.



Південно-Східна та Південна Європа

Чорногорія. На дорогах, позначених Міністерством громадського порядку, пересування на зимових шинах або на шинах з маркуванням М+S є обов’язковим у період з листопада до квітня.

На дорогах, позначених Міністерством громадського порядку, пересування на зимових шинах або на шинах з маркуванням М+S є обов’язковим у період з листопада до квітня. Сербія. Шини з маркуванням M+S з мінімальною глибиною протектора 4 мм є обов’язковими у період з листопада до квітня.



Шини з маркуванням M+S з мінімальною глибиною протектора 4 мм є обов’язковими у період з листопада до квітня. Хорватія. Пересування на зимових шинах є обов’язковим у період з 15 листопада до 15 квітня.



Пересування на зимових шинах є обов’язковим у період з 15 листопада до 15 квітня. Боснія і Герцеговина, Румунія. Зимові шини є обов’язковими для автомобілів масою понад 3,5 т у період з листопада до квітня.



Зимові шини є обов’язковими для автомобілів масою понад 3,5 т у період з листопада до квітня. Болгарія. Автомобілі повинні бути оснащені зимовою гумою або шинами з глибиною протектора понад 4 мм у період з 15 листопада до 1 березня. Ланцюги протиковзання мають перебувати у машині з 1 листопада до 31 березня.



Автомобілі повинні бути оснащені зимовою гумою або шинами з глибиною протектора понад 4 мм у період з 15 листопада до 1 березня. Ланцюги протиковзання мають перебувати у машині з 1 листопада до 31 березня. Італія. Зимові шини є обов’язковими лише для однієї провінції - Південний Тіроль, у період з 15 жовтня до 15 квітня. У деяких регіонах Європи водії зобов’язані встановлювати ланцюги проти ковзання. Зазвичай це регулюється за допомогою відповідних дорожніх знаків.

У певних країнах, наприклад, у Польщі, Молдові або Швейцарії, встановлення зимових шин не регулюється законом, але існують відповідні рекомендації для безпеки учасників дорожнього руху. Слід пам’ятати також, що у деяких країнах заборонене встановлення шин з шипами.

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