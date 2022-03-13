Виділені Україні $200 мільйонів підуть на засоби оборони - Блінкен — Finance.ua

Виділені Україні $200 мільйонів підуть на засоби оборони - Блінкен

Вчора 15:46 — Казна та Політика

Виділені Україні $200 мільйонів підуть на засоби оборони - Блінкен

Оголошений президентом США додатковий пакет підтримки України на суму $200 мільйонів забезпечить надання ЗСУ засобів боротьби з бронетехнікою, повітряним десантом та іншими загрозами.

Про це йдеться в офіційній заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, оприлюдненій на сайті Держдепу.

«Цей пакет включатиме подальшу оборонну підтримку, щоб допомогти Україні протистояти бронетанковій, повітряно-десантній та іншим загрозам, які постали перед нею», — зазначається в заяві.

Держсекретар США також дав високу оцінку діям Збройних сил України та всіх українських громадян, які «з великою майстерністю, залізною волею та глибокою мужністю захищають свою державу». Він наголосив, що Америка та її союзники підтримують зусилля українців та радять росії визнати, що силою ніколи не перемогти дух України.

«Ми віддані суверенітету й територіальній цілісності України і продовжуватимемо надавати Україні необхідну підтримку», — зазначив глава американської дипломатії.

Блінкен також підкреслив, що США продовжать забезпечувати гуманітарну допомогу тим, хто її потребує, та надавати економічну підтримку.

«Міжнародне співтовариство є об’єднаним і налаштованим на те, аби притягнути путіна до відповідальності», — підсумував держсекретар США.

Нагадаємо, у суботу президент США Джо Байден видав меморандум, яким делегував державному секретареві повноваження спрямувати $200 мільйонів як додатковий пакет підтримки України.

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