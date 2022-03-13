Українці запустили збір коштів на арешт путіна — Finance.ua

Українці запустили збір коштів на арешт путіна, www.freepik.com
Девелопери з України запустили збір
коштів з метою притягнення президента рф до відповідальності за скоєні злочини.
Отримані гроші стануть винагородою
особі, яка заарештує або усуне від влади в. путіна.
Автори сайту наголошують,
що не приймають пожертви, а лише зв’язують
краудфандерів з виконавцем. Схема працює
наступним чином:
Проект putintheend.com
збирає дані щодо суми донатів та
контактів пожертвувачів;
Виконавець зв’язується
з творцями сайту, та роз’яснює свою
роль в знешкодженні диктатора або його
арешті;
Після підтвердження
наданої інформації від виконавця,
розробники відправляють листа з його
реквізитами краудфандерам.