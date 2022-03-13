Українці запустили збір коштів на арешт путіна — Finance.ua

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Українці запустили збір коштів на арешт путіна

Вчора 09:49Особисті фінанси
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Українці запустили збір коштів на арешт путінаУкраїнці запустили збір коштів на арешт путіна, www.freepik.com
Девелопери з України запустили збір коштів з метою притягнення президента рф до відповідальності за скоєні злочини. Отримані гроші стануть винагородою особі, яка заарештує або усуне від влади в. путіна.
Автори сайту наголошують, що не приймають пожертви, а лише зв’язують краудфандерів з виконавцем. Схема працює наступним чином:
  1. Проект putintheend.com збирає дані щодо суми донатів та контактів пожертвувачів;
  2. Виконавець зв’язується з творцями сайту, та роз’яснює свою роль в знешкодженні диктатора або його арешті;
  3. Після підтвердження наданої інформації від виконавця, розробники відправляють листа з його реквізитами краудфандерам.
Проект не гарантує отримання донатів, а лише виступає посередником. Станом на 11 березня 2022 року заявлена сума пожертв — $201,010 млн.
За матеріалами: Finance.UA
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