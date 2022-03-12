Росія стала світовим лідером за кількістю санкцій протягом останніх 70 років — Finance.ua
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Росія стала світовим лідером за кількістю санкцій протягом останніх 70 років

Вчора 12:19Світ
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Росія стала світовим лідером за кількістю санкцій протягом останніх 70 роківРосія стала світовим лідером за кількістю санкцій протягом останніх 70 років
За останні вісім років росія отримала більше санкцій, ніж низка країн упродовж семи десятиліть.
Про це Центр протидії дезінформації повідомляє в Телеграм.
Згідно з даними Центру, за останні вісім років росія отримала санкцій більше, ніж Північна Корея, М’янма, Чилі, Куба, Китай, Іран та Сирія за 70 років.
«Процес скасування санкцій не дуже швидкий. До того ж деякі санкції, зокрема як проти Куби, можуть діяти десятиліттями», — зауважують у ЦПД.
Наслідки санкцій для російської федерації (думка Заходу, The New York Times): після запровадження санкцій у 2014 році валовий внутрішній продукт рф впав на 2%; після запровадження останніх санкцій російська економіка відчуває складнощі; очікується, що країна оголосить дефолт.
Терміни, у які буде оголошений дефолт, називають різні. За найоптимістичнішими для росії прогнозами, її банкрутство може відбутися не раніше, ніж у травні.
За матеріалами: Укрінформ
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