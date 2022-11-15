Втрати перевищать 1 трлн грн: Мінфін оновив прогноз падіння ВВП України — Finance.ua

Втрати перевищать 1 трлн грн: Мінфін оновив прогноз падіння ВВП України Сьогодні 15:12 — Казна та Політика

Втрати перевищать 1 трлн грн: Мінфін оновив прогноз падіння ВВП України

Цього року рівень падіння ВВП України сягне 33–35%.

Відповідну заяву зробив очільник Міністерства фінансів України Сергій Марченко під час брифінгу.

Міністр фінансів наголосив, що прогнози міжнародних і українських фахівців щодо рівня падіння ВВП України однакові.

«Наші оцінки збігаються з оцінками міжнародних партнерів. Орієнтовні втрати валового внутрішнього продукту будуть на рівні 33 — 35%», — зазначив Марченко.

Водночас він пояснив, що в абсолютних показниках сума перевищить 1 трлн грн.

Нагадаємо, раніше збільшення падіння ВВП України спрогнозували в Міністерстві економіки. У відомстві це пов’язали з постійними відключеннями електропостачання, що спричинено пошкодженням інфраструктури після російських обстрілів.

Як раніше прогнозували в НБУ, цього року інфляція в Україні прискориться до 30% у річному вимірі. У Нацбанку наголошують, що такі показники є цілком помірними, особливо якщо враховувати, що в нас в країні триває війна.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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