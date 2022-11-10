Відключення електроенергії прискорили падіння ВВП України, — міністр економіки — Finance.ua
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Відключення електроенергії прискорили падіння ВВП України, — міністр економіки

Казна та Політика
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Відключення електроенергії прискорили падіння ВВП України, — міністр економіки
Відключення електроенергії прискорили падіння ВВП України, — міністр економіки
Міністр економіки України Юлія Свириденко заявила, що атаки росії на цивільну інфраструктуру та віялові відключення електроенергії можуть призвести до більшого скорочення ВВП у 2022 році, ніж прогнозувалося раніше.
Про це повідомляє Reuters.
Свириденко заявила, що люди та підприємства у Києві стикаються з відключеннями електрики по шість і більше годин на день, що позначається на економічній ефективності.
«Проблема в тому, що компанії не працюють. Якщо відключення електроенергії продовжуватимуться протягом наступних кількох тижнів, ВВП може впасти ще більше», — сказала вона, зіславшись на оцінки міністерства, згідно з якими обсяг виробництва у жовтні впав на 39% після скорочення 35% у період із серпня по вересень.
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Свириденко, яка прибула до Вашингтона на зустріч із високопоставленими офіційними особами США, повідомила журналістам, що уряд України, як і раніше, потребуватиме іноземної допомоги бюджету, але також робить кроки щодо скорочення витрат за рахунок скорочення персоналу та приватизації невеликих державних підприємств.
Президент Володимир Зеленський минулого місяця заявив, що Україні потрібно 38 млрд доларів, щоб покрити очікуваний дефіцит бюджету наступного року, і початкові 17 мільярдів доларів, щоб розпочати роботи з термінового ремонту інфраструктури.
Свириденко, яка також є першим віце-прем’єр-міністром, сказала, що ці суми ще не були переглянуті, щоб відобразити величезні збитки, завдані росією цивільній інфраструктурі з 10 жовтня, і пов’язані з цим перебої з подачею електроенергії.
Нагадаємо, згідно з очікуваннями Мінекономіки, реальний ВВП України скоротиться у 2022 році на 32%. 2023 року реальний ВВП зросте на 3,2%.
За матеріалами:
РБК-Україна
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