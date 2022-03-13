Вторгнення рф в Україну викликало різкий попит на золото в усьому світі — Finance.ua
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Вторгнення рф в Україну викликало різкий попит на золото в усьому світі

Вчора 18:38Банківські метали
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Вторгнення рф в Україну викликало різкий попит на золото в усьому світіВторгнення рф в Україну викликало різкий попит на золото в усьому світі
Вторгнення рф в Україну створює страх перед інфляцією — це викликало різкий попит на золото в усьому світі.
Про це пише Bloomberg.
Агентство нагадує, що золото відіграє свою давню роль як надійний притулок у часи воєн та криз.
«Вторгнення росії в Україну призвело до різкого зростання цін на все, від нафти і газу до пшениці та металів, викликаючи побоювання щодо інфляції та загрожуючи глобальному зростанню. Це спонукає інвесторів звідусіль, від Відня і Сінгапуру до Нью-Йорка купляти золото, вартість якого зросла до 2070,44 доларів за унцію. Це близько до рекорду, досягнутого під час пандемії», — пише видання.
Із початку року ціни на золото зросли майже на 10%. На підвищеному попиті заробляють торговці дорогоцінними металами.
Так, засновник Philoro Edelmetalle Рудольф Бреннер розповів, що продажі в його мережі зросли втричі, а в магазинах вишикувалися черги.
«Люди купують усе», — сказав він.
У перший тиждень вторгнення рф в Україну продажі золота і срібла в Сінгапурі виросли на 235%, сказав засновник Silver Bullion Pte Грегор Грегерсен.
За словами виконавчого директора Empire Gold Buyers у Нью-Йорку Джина Фурмана, клієнти віддають перевагу зливкам, а не готівці.
Агентство додає, що ажіотаж роздрібних інвесторів навколо фізичного золота призвів до високих надбавок за покупку, що є ознакою їхнього дефіциту.
Так, щоб отримати в свої руки злиток вагою в одну унцію, покупцям доводиться платити до 100 дол понад спотову ціну.
За матеріалами: Економічна Правда
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