Вторгнення рф в Україну викликало різкий попит на золото в усьому світі — Finance.ua

Вторгнення рф в Україну викликало різкий попит на золото в усьому світі

Вчора 18:38 — Банківські метали

Вторгнення рф в Україну викликало різкий попит на золото в усьому світі

Вторгнення рф в Україну створює страх перед інфляцією — це викликало різкий попит на золото в усьому світі.

Про це пише Bloomberg.

Агентство нагадує, що золото відіграє свою давню роль як надійний притулок у часи воєн та криз.

«Вторгнення росії в Україну призвело до різкого зростання цін на все, від нафти і газу до пшениці та металів, викликаючи побоювання щодо інфляції та загрожуючи глобальному зростанню. Це спонукає інвесторів звідусіль, від Відня і Сінгапуру до Нью-Йорка купляти золото, вартість якого зросла до 2070,44 доларів за унцію. Це близько до рекорду, досягнутого під час пандемії», — пише видання.

Із початку року ціни на золото зросли майже на 10%. На підвищеному попиті заробляють торговці дорогоцінними металами.

Так, засновник Philoro Edelmetalle Рудольф Бреннер розповів, що продажі в його мережі зросли втричі, а в магазинах вишикувалися черги.

«Люди купують усе», — сказав він.

У перший тиждень вторгнення рф в Україну продажі золота і срібла в Сінгапурі виросли на 235%, сказав засновник Silver Bullion Pte Грегор Грегерсен.

За словами виконавчого директора Empire Gold Buyers у Нью-Йорку Джина Фурмана, клієнти віддають перевагу зливкам, а не готівці.

Агентство додає, що ажіотаж роздрібних інвесторів навколо фізичного золота призвів до високих надбавок за покупку, що є ознакою їхнього дефіциту.

Так, щоб отримати в свої руки злиток вагою в одну унцію, покупцям доводиться платити до 100 дол понад спотову ціну.

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