ЄС хоче змінити правила для криптовалют: може заборонити Bitcoin та Ethereum — Finance.ua

ЄС хоче змінити правила для криптовалют: може заборонити Bitcoin та Ethereum

Вчора 15:35 — Казна та Політика

У Євросоюзі розробили зміни до роботи криптовалют, які можуть де-факто заборонити використання таких цифрових валют як Bitcoin та Ethereum.

Про це повідомляє Bloomberg.

Криптоактиви, що випускаються або торгуються в ЄС, «повинні підпорядковуватися мінімальним стандартам екологічної сталості та мати план для забезпечення відповідності» цим вимогам. Комітет з економічних і валютних питань голосуватиме за законопроєкт у понеділок.

Частини щодо мінімальних стандартів екосталості та наявності плану, пише Bloomberg, є змінами, внесеними в останню хвилину, аби обмежити або заборонити використання цифрових валют, які працюють за так званим механізмом «доведеної роботи». Тобто, Bitcoin та Ethereum.

Цей механізм є одним із основних, що управляють блокчейном Bitcoin. Майнери надають комп’ютерну потужність мережі, яка захищає та обробляє блокчейн, і отримують винагороду в біткойнах за свій внесок.

Представники криптоіндустрії висловлюють побоювання, що така норма може повністю заборонити використання Bitcoin та Ethereum у Європі, адже розробити такий план на базі механізму «доведеної роботи» неможливо.

«Ми закликаємо вас усіх зв’язатися зі своїми членами Європейського парламенту та повідомити їм, що ви виступаєте проти заборони біткойнів в Європі», — написав у своєму Twitter Паскаль Готьє з Ledger, одного з найбільших постачальників криптовалютних гаманців.

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