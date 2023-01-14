Всесвітній економічний форум назвав головні світові проблеми на найближчі 10 років — Finance.ua
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Всесвітній економічний форум назвав головні світові проблеми на найближчі 10 років

Світ
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Всесвітній економічний форум назвав головні світові проблеми на найближчі 10 років
Всесвітній економічний форум назвав головні світові проблеми на найближчі 10 років
Екологічні проблеми домінують у рейтингу головних ризиків, з якими зіткнеться планета в наступному десятилітті, показало опитування фахівців із глобальних ризиків, проведене Всесвітнім економічним форумом (ВЕФ).
Про це йдеться у доповіді Global Risks Report 2023.
Нездатність пом’якшити наслідки зміни клімату та адаптуватися до них; стихійні лиха; втрата біорізноманіття; втрата природних ресурсів і великомасштабні збитки довкіллю домінують у першій десятці глобальних ризиків, які вважаються найбільш серйозними за 10-річний період.
Всесвітній економічний форум назвав головні світові проблеми на найближчі 10 років
Заснований на відповідях 1200 менеджерів із ризиків з приватного сектору, державних діячів, науковців та лідерів галузі з усього світу звіт показує, як поточні проблеми вартості життя замінюються ризиками, пов’язаними з навколишнім середовищем, протягом десятиліття.
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Інші події у першій десятці включають наслідки вимушеної міграції, соціального розпаду, кіберзлочинності та економічних ворожих дій між основними торговими блоками, які вважаються вірогіднішими за пряму військову конфронтацію.
Висновки звіту, підготовленого напередодні щорічної зустрічі ВЕФ на швейцарському курорті Давос, які мають відбутися наступного тижня, зроблено після року, коли багато зобов’язань щодо боротьби зі зміною клімату було скасовано через енергетичну кризу після вторгнення росії в Україну.
За матеріалами:
РБК-Україна
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