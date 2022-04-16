ВПП ООН може закуповувати зернові в Україні для запобігання світовому голоду — Finance.ua

ВПП ООН може закуповувати зернові в Україні для запобігання світовому голоду

Вчора 21:37 — Аграрний ринок

Всесвітня продовольча програма організації Об’єднаних Націй (ВПП ООН) поглиблює співпрацю з Україною в умовах блокування її морського с/г експорту військовими кораблями країни-агресора російської федерації, розглядається питання викупу організацією українського зерна і подальшої доставки його в країни, яким загрожує голод.

Відповідне питання обговорили міністр аграрної політики і продовольства України Микола Сольський і виконавчий директор ВПП ООН Девід Малдоу Бізлі під час зустрічі в Києві, повідомляється на сайті українського відомства в п’ятницю.

«Була обговорена можливість закупівлі надлишків зернових в Україні за рахунок Всесвітньої продовольчої програми, щоб забезпечити їжею країни Африки і Близького Сходу та запобігти глобальному голоду в цих регіонах, загроза якого дуже реальна», — уточнюється в повідомленні Мінагрополітики.

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Відомство наголосило, що ВПП ООН розгорнула масштабну гуманітарну допомогу постраждалим від війни українцям. Зокрема, налагоджені контакти з хлібозаводами, борошномельними підприємствами та підприємствами харчової промисловості в Україні для закупівлі у них товарів і подальшого постачання в регіони, постраждалі від військового вторгнення росії.

«Мова йде про близько 40 тис. тонн продовольчих товарів. Відкрито сім складських приміщень у Києві, Львові, Дніпрі, Вінниці, Чернівцях, Одесі та Кропивницькому. А у Львівській, Вінницькій та Івано-Франківській областях надається грошова допомога переселенцям», — цитує Бізлі пресслужба Мінагрополітики.

У свою чергу Сольський під час зустрічі акцентував увагу на необхідності розблокування українських морпортів і шляхів судноплавства, щоб забезпечити експорт с/г продукції з України.

«Щоб стабілізувати ситуацію, важливо забезпечити логістику поставок аграрної продукції з України через розблоковані порти та альтернативні шляхи. Крім того, малі та середні українські фермерські господарства та агропідприємства, які відіграють велику роль у забезпеченні національної та світової продовольчої безпеки, потребують невідкладної допомоги», — цитує відомство свого главу.

Як повідомлялося, 13 квітня генсек ООН Антоніу Гуттеріш заявив, що війна в Україні може приректи понад 1/5 людства на небачені десятиліттями злидні, нужду і голод.

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