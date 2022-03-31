Війна в Україні загрожує голодом для частини світу - Мінагрополітики — Finance.ua

Війна в Україні загрожує голодом для частини світу - Мінагрополітики
Вчора 20:23
1074
Через відсутність експорту з України в деяких країнах може виникнути голод.
Про це повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.
За його словами, останні роки Україна перебувала у п’ятірці постачальників зернових, тому від неї залежать поставки до багатьох країн пшениці, ячменю, кукурудзи. Також Україна є першим постачальником соняшникової олії, значним постачальником сої, м’яса птиці, меду та молочної продукції.
«Якщо подивитися на регіони, які найбільше залежать від української продукції, це Близький Схід, в тому числі Північна Африка..., Єгипет — один із топ-імпортерів української продукції, також ми активно поставляли її в південно-східну Азію, зокрема в Індонезію, Корею, Китай...», — зазначив Висоцький.
Він зауважив, що якщо у Південно-Східній Азії країни можуть тимчасово переорієнтуватися на іншу продукцію, то країни Близького Сходу та Північної Африки фактично залежать виключно від поставок з України.
«Уже понад місяць порти заблоковано. Не тільки заблоковано експорт зернових, а й м’ясної продукції, зокрема, яловичини, м’яса птиці, яєць, молочної продукції. Фактично це може призвести до суттєвого дефіциту і справді голоду у відповідних країнах», — пояснив заступник міністра.
Висоцький уточнив, що Україна формує 55% експорту соняшникової олії — це абсолютна більшість. Водночас, крім Китаю та Індії, великим імпортером є й країни Євросоюзу. Відтак без українських поставок буде глобальний дефіцит, зазначили у Мінагрополітики.