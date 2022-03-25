Війна в Україні може спровокувати голодні бунти в бідних країнах — Finance.ua

Війна в Україні може спровокувати голодні бунти в бідних країнах

Вчора 20:37

Підвищення світових цін на продукти харчування внаслідок війни в Україні може спровокувати голодні бунти у бідних країнах.

Про це в інтерв’ю The Guardian заявила голова Світової організації торгівлі (СОТ) Нгозі Оконджо-Івеала.

«Я думаю, що є причини для занепокоєння. Вплив на ціни на продукти харчування та голод цього і наступного року може бути значним. Їжа та енергія є двома найбільшими товарами у споживчих кошиках бідних людей у всьому світі», — сказала Оконджо-Івеала.

«Найбільше постраждають бідні країни та бідні люди в бідних країнах», — наголосила вона.

Глава СОТ зазначила, що 35 африканських країн залежать від продовольства, яке імпортується з Чорноморського регіону, додавши, що росія та Україна відповідають за 24% світових поставок пшениці.

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