ВПО можуть забезпечити майже безоплатним житлом: комітет Ради погодив законопроєкт — Finance.ua
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ВПО можуть забезпечити майже безоплатним житлом: комітет Ради погодив законопроєкт

Казна та Політика
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ВПО можуть забезпечити майже безоплатним житлом: комітет Ради погодив законопроєкт
ВПО можуть забезпечити майже безоплатним житлом: комітет Ради погодив законопроєкт
Парламентський комітет із прав людини рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроєкт № 9310 про забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом для тимчасового проживання на час війни.
Про це повідомляє сайт парламенту.
Законопроєкт передбачає, що в період дії воєнного стану певні категорії внутрішньо переміщених осіб отримають право на безоплатне тимчасове проживання у державному житловому фонді.
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Таке право надаватиметься на весь період війни, без обмеження строків.
Умови для надання такого житла вбачаються дві:
  • Кабінет міністрів ще має визначити, які саме категорії ВПО отримають це право.
  • Право на проживання у такому житлі буде надаватися за умови повної оплати вартості комунальних послуг.
Згідно з положеннями законопроєкту, фонд житла, призначеного для тимчасового проживання переміщених осіб, формуватимуть органи місцевого самоврядування.
Фонди житла формуються, зокрема, шляхом викупу (придбання), оренди, будівництва житла, реконструкції будинків і гуртожитків, переобладнання нежитлових приміщень у житлові, передання житла в комунальну або державну власність, капітального ремонту об'єктів житлового фонду.
Нагадаємо, для частини внутрішньо переміщених осіб спростили порядок реєстрації місця проживання, а також оформлення та обміну документів.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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