Вперше з початку війни Україна почала експортувати кукурудзу морем — Finance.ua
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Вперше з початку війни Україна почала експортувати кукурудзу морем

Вчора 20:22Казна та Політика
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Вперше з початку повномасштабного вторгнення росії Україна почала експортувати кукурудзу морем.
Як повідомляє агентство Reuters, у румунському чорноморському порту Констанца судно Unity N завершило навантаження 71 тисячі тонн української кукурудзи.
Оскільки українські морські порти заблоковані з початку війни, наша країна змушена відправляти вантажі потягом через свій західний кордон або до Румунії через свої невеликі річкові порти на Дунаї.
«Це перше судно класу „Panamax“ з українською кукурудзою, що вийде з порту», — сказав голова портового оператора Comvex Віорел Панайт.
Він також зазначив, що така підтримка Румунії покликана, зокрема, попередити ризик продовольчої кризи у світі через блокування рашистами українських морських портів.
Нагадаємо, вторгнення росії в Україну спровокувало різке зростання цін на сировинні товари в Африці.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: ua.news
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