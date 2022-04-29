Вперше з початку війни Україна почала експортувати кукурудзу морем — Finance.ua

Вперше з початку війни Україна почала експортувати кукурудзу морем

Вчора 20:22 — Казна та Політика

Вперше з початку повномасштабного вторгнення росії Україна почала експортувати кукурудзу морем.

Як повідомляє агентство Reuters, у румунському чорноморському порту Констанца судно Unity N завершило навантаження 71 тисячі тонн української кукурудзи.

Оскільки українські морські порти заблоковані з початку війни, наша країна змушена відправляти вантажі потягом через свій західний кордон або до Румунії через свої невеликі річкові порти на Дунаї.

«Це перше судно класу „Panamax“ з українською кукурудзою, що вийде з порту», — сказав голова портового оператора Comvex Віорел Панайт.

Він також зазначив, що така підтримка Румунії покликана, зокрема, попередити ризик продовольчої кризи у світі через блокування рашистами українських морських портів.

Нагадаємо, вторгнення росії в Україну спровокувало різке зростання цін на сировинні товари в Африці.

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