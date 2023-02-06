Вперше з 2014 року: Amazon отримав найнижчий чистий прибуток і рекордний річний збиток — Finance.ua

Вперше з 2014 року: Amazon отримав найнижчий чистий прибуток і рекордний річний збиток Сьогодні 06:44 — Фондовий ринок

Вперше з 2014 року: Amazon отримав найнижчий чистий прибуток і рекордний річний збиток

Найбільший у світі інтернет-рітейлер Amazon.com Inc. відзвітував про найнижчий показник чистого прибутку в четвертому кварталі з 2014 року, що призвело до рекордного річного збитку.

Як повідомляється в пресрелізі, чистий прибуток у жовтні-грудні впав до $278 млн, або до 3 центів у розрахунку на акцію, порівняно з рекордними $14,32 млрд, або $1,39 на акцію, за аналогічний період роком раніше.

Падіння прибутку було пов’язане зі зменшенням вартості акцій автомобільного стартапу Rivian, у який інвестувала Amazon. Крім того, компанія відобразила у звітності великий обсяг витрат, пов’язаний із нещодавно оголошеними скороченнями.

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Тим часом виручка зросла на 9% і досягла $149,2 млрд проти $137,41 млрд роком раніше.

Аналітики, опитані FactSet, в середньому оцінювали прибуток компанії на рівні 17 центів на акцію при виручці $145,71 млрд.

Операційний прибуток хмарного сервісу компанії Amazon Web Services (AWS) у минулому кварталі зменшився до $5,2 млрд з $5,3 млрд, виручка зросла на 20% — до $21,38 млрд. Експерти в середньому прогнозували прибуток підрозділу в районі $5,73 млрд, виторг — $21,85 млрд.

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Продажі в Північній Америці минулого кварталу збільшилися до $93,36 млрд з $82,36 млрд роком раніше, за кордоном — скоротилися до $34,46 млрд проти $37,27 млрд у жовтні-грудні 2021 року.

За підсумками всього 2022 року Amazon зафіксувала чистий збиток на рівні $2,7 млрд порівняно з чистим прибутком на рівні $33,36 млрд роком раніше.

Компанія отримала річний збиток вперше з 2014 року, при цьому вона не втрачала понад $1,4 млрд за рік з моменту виходу на публічний ринок у 1997 році, згідно з даними FactSet.

Виручка за рік збільшилася на 9%, до $513,98 млрд проти $469,82 млрд роком раніше.

У першому кварталі 2023 року Amazon чекає операційний прибуток у діапазоні від нуля до $4 млрд порівняно з $3,7 млрд за аналогічний квартал роком раніше, виручка, як очікується, збільшиться на 4−8%, до $121−126 млрд.

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