Вперше з 2014 року: Amazon отримав найнижчий чистий прибуток і рекордний річний збиток — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Вперше з 2014 року: Amazon отримав найнижчий чистий прибуток і рекордний річний збиток

Фондовий ринок
46
Вперше з 2014 року: Amazon отримав найнижчий чистий прибуток і рекордний річний збиток
Вперше з 2014 року: Amazon отримав найнижчий чистий прибуток і рекордний річний збиток
Найбільший у світі інтернет-рітейлер Amazon.com Inc. відзвітував про найнижчий показник чистого прибутку в четвертому кварталі з 2014 року, що призвело до рекордного річного збитку.
Як повідомляється в пресрелізі, чистий прибуток у жовтні-грудні впав до $278 млн, або до 3 центів у розрахунку на акцію, порівняно з рекордними $14,32 млрд, або $1,39 на акцію, за аналогічний період роком раніше.
Падіння прибутку було пов’язане зі зменшенням вартості акцій автомобільного стартапу Rivian, у який інвестувала Amazon. Крім того, компанія відобразила у звітності великий обсяг витрат, пов’язаний із нещодавно оголошеними скороченнями.
Читайте також
Тим часом виручка зросла на 9% і досягла $149,2 млрд проти $137,41 млрд роком раніше.
Аналітики, опитані FactSet, в середньому оцінювали прибуток компанії на рівні 17 центів на акцію при виручці $145,71 млрд.
Операційний прибуток хмарного сервісу компанії Amazon Web Services (AWS) у минулому кварталі зменшився до $5,2 млрд з $5,3 млрд, виручка зросла на 20% — до $21,38 млрд. Експерти в середньому прогнозували прибуток підрозділу в районі $5,73 млрд, виторг — $21,85 млрд.
Читайте також
Продажі в Північній Америці минулого кварталу збільшилися до $93,36 млрд з $82,36 млрд роком раніше, за кордоном — скоротилися до $34,46 млрд проти $37,27 млрд у жовтні-грудні 2021 року.
За підсумками всього 2022 року Amazon зафіксувала чистий збиток на рівні $2,7 млрд порівняно з чистим прибутком на рівні $33,36 млрд роком раніше.
Компанія отримала річний збиток вперше з 2014 року, при цьому вона не втрачала понад $1,4 млрд за рік з моменту виходу на публічний ринок у 1997 році, згідно з даними FactSet.
Місце для вашої реклами
Виручка за рік збільшилася на 9%, до $513,98 млрд проти $469,82 млрд роком раніше.
У першому кварталі 2023 року Amazon чекає операційний прибуток у діапазоні від нуля до $4 млрд порівняно з $3,7 млрд за аналогічний квартал роком раніше, виручка, як очікується, збільшиться на 4−8%, до $121−126 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Мінфін.com.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.