Стримінговий сервіс від Amazon закриває всі білоруські підписки — Finance.ua

Стримінговий сервіс від Amazon закриває всі білоруські підписки 28.01.2023, 00:38 — Технології&Авто

Стримінговий сервіс від Amazon закриває всі білоруські підписки

Стримінговий сервіс Prime Video від Amazon із 25 січня закриває всі білоруські підписки — відповідні листи сервіс розсилає користувачам, які вказали білорусь як країну перебування під час реєстрації.

Про це пише «Интерфакс».

«Prime Video скасує раніше припинені підписки з 25 січня 2023 року. У результаті ви не зможете продовжувати стримінг контенту Prime Video», — йдеться в тексті листів.

В Amazon також уточнили, що будуть скасовані також підписки користувачів, які оформляли їх на території республіки, але зараз перебувають за кордоном. Їм пропонується заново зареєструватися з нової країни перебування.

Нагадаємо, раніше американський сервіс Amazon Prime Video обмежив для користувачів з росії доступ до фільмів та серіалів за підпискою.

Хмарна платформа Amazon Amazon Web Services заборонила реєстрацію нових клієнтів з росії та білорусі.

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Економічна Правда За матеріалами:

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