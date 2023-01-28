Стримінговий сервіс від Amazon закриває всі білоруські підписки — Finance.ua
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Стримінговий сервіс від Amazon закриває всі білоруські підписки

Технології&Авто
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Стримінговий сервіс від Amazon закриває всі білоруські підписки
Стримінговий сервіс від Amazon закриває всі білоруські підписки
Стримінговий сервіс Prime Video від Amazon із 25 січня закриває всі білоруські підписки — відповідні листи сервіс розсилає користувачам, які вказали білорусь як країну перебування під час реєстрації.
Про це пише «Интерфакс».
«Prime Video скасує раніше припинені підписки з 25 січня 2023 року. У результаті ви не зможете продовжувати стримінг контенту Prime Video», — йдеться в тексті листів.
В Amazon також уточнили, що будуть скасовані також підписки користувачів, які оформляли їх на території республіки, але зараз перебувають за кордоном. Їм пропонується заново зареєструватися з нової країни перебування.
Нагадаємо, раніше американський сервіс Amazon Prime Video обмежив для користувачів з росії доступ до фільмів та серіалів за підпискою.
Хмарна платформа Amazon Amazon Web Services заборонила реєстрацію нових клієнтів з росії та білорусі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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