Стримінговий сервіс від Amazon закриває всі білоруські підписки — Finance.ua

Стримінговий сервіс від Amazon закриває всі білоруські підписки
Стримінговий сервіс Prime Video від Amazon із 25 січня закриває всі білоруські підписки — відповідні листи сервіс розсилає користувачам, які вказали білорусь як країну перебування під час реєстрації.
Про це пише «Интерфакс».
«Prime Video скасує раніше припинені підписки з 25 січня 2023 року. У результаті ви не зможете продовжувати стримінг контенту Prime Video», — йдеться в тексті листів.
В Amazon також уточнили, що будуть скасовані також підписки користувачів, які оформляли їх на території республіки, але зараз перебувають за кордоном. Їм пропонується заново зареєструватися з нової країни перебування.
Нагадаємо, раніше американський сервіс Amazon Prime Video обмежив для користувачів з росії доступ до фільмів та серіалів за підпискою.
Хмарна платформа Amazon Amazon Web Services заборонила реєстрацію нових клієнтів з росії та білорусі.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною