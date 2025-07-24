Volvo готує конкурента Tesla Model 3 — Finance.ua

Volvo готує конкурента Tesla Model 3 Сьогодні 03:07 — Технології&Авто

Volvo готує конкурента Tesla Model 3

Компанія Volvo розпочала випробування нового електричного седана ES60, який стане компактнішою альтернативою флагманській моделі ES90. Прототип авто вже помітили у камуфляжі на дорогах Швеції.

Новинка має габарити 4,85 м у довжину та 1,88 м у ширину, що робить її представником сегмента D, де вже присутні Tesla Model 3, BMW i4 та BYD Seal.

Очікується, що ES60 побудують на новій платформі SPA3 з 800-вольтовою електроархітектурою, що дозволить заряджати авто приблизно за 20 хвилин. Згідно з базою даних Шведської транспортної адміністрації, потужність тестового зразка становить 272 к.с., а вага — 1800 кг. У майбутньому можливі як задньопривідні, так і повнопривідні версії.

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Одна з ключових змін у конструкції — відмова від класичного багажника на користь п’ятидверного кузова, що додасть практичності. Також Volvo розглядає можливість створення крос-версії Cross Country зі збільшеним кліренсом та захисним пластиковим обвісом.

Прем’єра ES60, за попередніми даними, відбудеться не раніше 2027 року.

Ampercar За матеріалами:

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