Волонтерам здешевили ввезення в Україну автомобілів та безпілотників для військових — Finance.ua

Волонтерам здешевили ввезення в Україну автомобілів та безпілотників для військових

Вчора 12:48 — Казна та Політика

Волонтерам здешевили ввезення в Україну автомобілів та безпілотників для військових

Верховна Рада розширила пільгове оподаткування низки товарів, які ввозяться для захисників та оборони.

Про це повідомили у Мінветеранів.

Як зазначається, ухвалені зміни до Податкового кодексу України (законопроект № 7234) спрямовані на здешевлення вартості продукції, необхідної для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії рф.

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Як розповіла перший заступник виконавчого директора Українського ветеранського фонду Руслана Величко-Трифонюк, ухвалені зміни полегшать життя волонтерам та всім благодійникам.

Відтепер до переліку таких товарів та продукції внесено, зокрема:

нитки та тканини (матеріали) для виготовлення бронежилетів та шоломів;

прокат плоский з iнших легованих сталей завширшки 600 мм або бiльше для виготовлення бронежилетів;

скло безпечне, включаючи скло змiцнене (загартоване) або багатошарове;

оптичні прилади для спостереження;

апаратура для передачі та приймання голосу, зображень та іншої інформації, включаючи апаратуру для комунікації в мережі дротового або бездротового зв’язку, апаратури прослуховування направленої дії, радіостанції ультракороткохвильового і короткохвильового діапазону військового призначення, розвідувально-сигнальна апаратура, їх частини і приладдя, що класифікуються у товарній підкатегорії;

безпілотні літальні апарати без озброєння;

метеостанції;

броньовані автомобілі та легкових автомобілів, інших моторних транспортних засобів, призначених переважно для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції), включаючи вантажопасажирські.

«Наразі дані товари уже постачаються за рахунок пожертв громадян України та інших країн до силових структур поза межами оборонного замовлення, що суттєво зменшує час отримання відповідних товарів бойовими підрозділами», — підкреслила Величко-Трифонюк.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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