США нададуть Україні ще $300 мільйонів військової допомоги — Finance.ua

США нададуть Україні ще $300 мільйонів військової допомоги
США нададуть Україні ще $300 мільйонів військової допомоги
Пентагон оголосив про додаткову військову допомогу Україні у розмірі 300 мільйонів доларів.
Про це йдеться у пресрелізі на сайті Міноборони США.
«Це рішення підкреслює непохитну прихильність Сполучених Штатів суверенітету і територіальній цілісності України на підтримку її героїчних зусиль з відбиття росії», — йдеться у тексті релізу.
До можливостей цього пакету входять:
- ракетні системи з лазерним наведенням;
- тактичні БПЛА Switchblade;
- БПЛА Puma;
- броньовані високомобільні багатоцільові машини;
- боєприпаси малого і великого калібрів;
- прибори нічного бачення, тепловізори;
- тактичні захисні системи зв’язку;
- комерційні послуги супутникової зйомки;
- медикаменти, польове обладнання тощо.
«Це оголошення є початком процесу укладення контрактів на надання нових можливостей ЗСУ», — зазначили у МО США.
Зазначається, що на сьогодні США вже виділили Україні понад 2,3 мільярда доларів у вигляді допомоги в сфері безпеки, в тому числі понад 1,6 мільярда доларів після початку вторгнення рф.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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