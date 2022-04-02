США нададуть Україні ще $300 мільйонів військової допомоги — Finance.ua

США нададуть Україні ще $300 мільйонів військової допомоги

Вчора 10:44 — Казна та Політика

США нададуть Україні ще $300 мільйонів військової допомоги

Пентагон оголосив про додаткову військову допомогу Україні у розмірі 300 мільйонів доларів.

Про це йдеться у пресрелізі на сайті Міноборони США.

«Це рішення підкреслює непохитну прихильність Сполучених Штатів суверенітету і територіальній цілісності України на підтримку її героїчних зусиль з відбиття росії», — йдеться у тексті релізу.

До можливостей цього пакету входять:

ракетні системи з лазерним наведенням;

тактичні БПЛА Switchblade;

БПЛА Puma;

броньовані високомобільні багатоцільові машини;

боєприпаси малого і великого калібрів;

прибори нічного бачення, тепловізори;

тактичні захисні системи зв’язку;

комерційні послуги супутникової зйомки;

медикаменти, польове обладнання тощо.

«Це оголошення є початком процесу укладення контрактів на надання нових можливостей ЗСУ», — зазначили у МО США.

Зазначається, що на сьогодні США вже виділили Україні понад 2,3 мільярда доларів у вигляді допомоги в сфері безпеки, в тому числі понад 1,6 мільярда доларів після початку вторгнення рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.