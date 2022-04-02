США нададуть Україні ще $300 мільйонів військової допомоги — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

США нададуть Україні ще $300 мільйонів військової допомоги

Вчора 10:44Казна та Політика
333
США нададуть Україні ще $300 мільйонів військової допомогиСША нададуть Україні ще $300 мільйонів військової допомоги
Пентагон оголосив про додаткову військову допомогу Україні у розмірі 300 мільйонів доларів.
Про це йдеться у пресрелізі на сайті Міноборони США.
«Це рішення підкреслює непохитну прихильність Сполучених Штатів суверенітету і територіальній цілісності України на підтримку її героїчних зусиль з відбиття росії», — йдеться у тексті релізу.
До можливостей цього пакету входять:
  • ракетні системи з лазерним наведенням;
  • тактичні БПЛА Switchblade;
  • БПЛА Puma;
  • броньовані високомобільні багатоцільові машини;
  • боєприпаси малого і великого калібрів;
  • прибори нічного бачення, тепловізори;
  • тактичні захисні системи зв’язку;
  • комерційні послуги супутникової зйомки;
  • медикаменти, польове обладнання тощо.
«Це оголошення є початком процесу укладення контрактів на надання нових можливостей ЗСУ», — зазначили у МО США.
Зазначається, що на сьогодні США вже виділили Україні понад 2,3 мільярда доларів у вигляді допомоги в сфері безпеки, в тому числі понад 1,6 мільярда доларів після початку вторгнення рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.