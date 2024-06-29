Volkswagen відкликає понад 270 тисяч автомобілів через проблеми з електропроводкою — Finance.ua

Volkswagen відкликає понад 270 тисяч автомобілів через проблеми з електропроводкою 29.06.2024, 01:07 — Фондовий ринок

Volkswagen відкликає понад 270 тисяч автомобілів через проблеми з електропроводкою

Volkswagen відкликає понад 271 тисячу автівок у Сполучених Штатах через несправність електропроводки, що може вплинути на роботу подушки безпеки.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Національної адміністрації управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA).

Зазначається, що виявлена несправність електропроводки може призвести до вимкнення подушки безпеки переднього пасажира, коли сидіння зайняте.

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Відкликання стосуватиметься конкретних автомобілів моделі Atlas 2021−2024 років випуску, де система виявлення пасажирів (PODS) може мати збій в електропроводці.

Дилери компанії Volkswagen безкоштовно замінять килимок датчика PODS і джгут проводів для постраждалих клієнтів, зазначили в NHTSA.

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Укрінформ За матеріалами:

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