Volkswagen ліквідує завод у Нижньому Новгороді — Finance.ua

Volkswagen ліквідує завод у Нижньому Новгороді Вчора 21:22 — Фондовий ринок

Volkswagen ліквідує завод у Нижньому Новгороді

Цього тижня компанія Volkswagen оголосить про ліквідацію виробничого майданчика в Нижньому Новгороді, стверджує «Газета.ru» з посиланням на два джерела, зокрема — у російському офісі німецької компанії. Офіційна причина — скорочення постачання автокомпонентів на територію рф, а також «блокування логістичних постачань».

Нагадаємо, на потужностях «Групи ГАЗ» для концерну «Фольксваген» за контрактом збирали Volkswagen Taos, а також Skoda Kodiaq, Karoq та Octavia. Проектна потужність підприємства — 132 тисячі машин на рік. Торік у Нижньому збудували 400-тисячний автомобіль для VW Group Rus, а також 750-тисячну «Шкоду».

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На початку березня цього року складання «Фольксвагенів» та «Шкод» у росії, а також їх постачання дилерам було припинено через воєнні дії в Україні. Приблизно через місяць пройшла чутка, нібито заводи в Нижньому Новгороді і Калузі можуть повернутися до роботи влітку, але тепер такий розвиток подій здається малоймовірним.

Минулого місяця стало відомо, що робітники нижегородського майданчика змогли виторгувати вельми привабливі умови добровільного звільнення.

За даними комітету автовиробників Асоціації європейського бізнесу, за перші п’ять місяців поточного року продаж бренду Volkswagen в росії становив 13 787 штук (-66%), продаж Skoda — 13 990 штук (-67%).

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